AJet'in Frankfurt-Ankara uçağında rötar krizi: Yolcular sinir krizi geçirdi

Yayınlanma: 29.06.2024 - 21:35

Güncelleme: 29.06.2024 - 21:35

Geçtiğimiz çarşamba günü Ajet'in Frankfurt-Ankara seferini düzenleyen VF524 sefer sayılı ve TC-LTT kuyruk tescilli yolcu uçağında rötar krizi yaşandı.

Sefer öncesi uçağa alınan yolcular, uçuşa dakikalar kala rötarla karşılaştı.

İddiaya göre Türk Hava Yolları'nın alt kuruluşu olan Ajet'in 26 Haziran akşam saat 18.20'de kalkması planlanan uçağında 4 saatlik bir rötar yaşandı.

Rötarın ardından uçuş için gece saatleri planlansa da planlanan saatler içinde kalkmayan uçak nedeniyle bazı yolcular uçak içinde sinir krizi geçirdi.

Saatler sonra uçaktan indirilen yolcular, geceyi havalimanında geçirmek zorunda kaldı.