Sezgin Tanrıkulu’ndan AJet’e tepki: ‘Doğru yapmıyorsunuz’

Yayınlanma: 16.04.2024 - 12:24

Güncelleme: 16.04.2024 - 12:24

CHP’nin Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, uçağın içerisinde AJet’e tepki gösterdi.

Tanrıkulu şunları söyledi:

“Anadolu Jet AJet'e dönüştü ve şirket kuralları değişmiş, ben de ilk defa uçtum.

Biraz önce ikram servisi başladı ve ikram servisinde ikramların paralı olduğu bildirildi. Sonuçta bu uçaklar Artvin'den Ardahan'dan Kars'tan, Anadolu'nun her yerinden, Ankara'ya, İstanbul'a veya İzmir'e uçuyor. Bize verdikleri ikram sadece bir su ve bir çaydı. Başka bir ikram yoktu. Şimdi o ikram servisini paraya çevirmişler.

Burada bu kadar yolcuya bir suyu ve bir çayı ikram etmeyen bir şirket olur mu? Otobüsle yolculuk yapıyorsanız bile su ve çay içiyorsunuz. Uçakta şu anda, Türk Hava Yollarına bağlı şirket, suyu ve çayı parayla satıyor, ilk defa!

Buradan protesto ediyorum, bu doğru değil diyorum ve Devletin bu ikramı parayla yapmaması lazım. Buradan Ajet Yöneticilerini de uçaktan bir kez daha uyarıyorum, doğru yapmıyorsunuz, doğru yapmıyorsunuz!"