AKP’li Tosyalı Hatay’ın her noktasını doldurmak için kolları sıvadı: Sıradaki hedef Erzin

Yayınlanma: 26.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.11.2024 - 04:00

Daha önce de İskenderun’da 2’nci Organize Sanayi Bölgesi’nin imar plan değişikliğiyle deniz doldurularak 80 bin metrekare büyüklüğünde liman inşası başlatılmıştı. Şirketin bünyesinde yer alan Tosyalı Denizcilik ve Liman İşletmeciliği Anonim Şirketi, Erzin’deki liman, dolgu ve dip taraması projesi için yeniden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurdu.

Şirket, projesi için 2017’de onay almış ancak bakanlık yedi yıl içerisinde çalışmaya başlamadığı için onayı iptal etmişti. Bunu fırsata çeviren şirket, projesini de büyüttü. Daha önceki onayını aldığı projesinde 1 milyon 39 metrekarelik alanda etkili olacak projeyi, 1 milyon 379 bin metrekareye genişletti. Projeye ilişkin bakanlığın onayı bekleniyor.

UZMANLAR KARŞI

Şirket alanı 49 yıllığına kiraladı. Bu kapsamda bakanlık onayının ardından alanda dolgu çalışması da yapılacak. Bununla birlikte deniz ve karada toplam 1 milyon 143 bin metrekarelik alan doldurulacak. Uzmanlar, özellikle deprem bölgelerinde dolgu alanların yapılmasına karşı çıkıyor. Şirket, büyükşehir belediyesinin CHP’de olduğu dönem yapılan tüm itirazlara karşın İskenderun’da liman için dolgu çalışmasına başladı. Bunun yanında alanda dip taraması da yapılacak. Dip taraması, deniz dibinin genişletilmesi ve kanal açılması gibi yöntemler için uygulanıyor.