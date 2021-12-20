AKP'li Turan itiraf etti: 'Zor bir süreçten geçiyoruz, bunu inkâr etmiyoruz'

20 Aralık 2021 Pazartesi, 15:15

AKP'li Turan, TBMM'de basın mensuplarıyla bir araya geldi. Turan, elektrik enerjisi satışından alınan TRT payının kaldırılması, doğal gaz piyasasında tüketicilerin korunmasına yönelik adımlar, kalfalık öğrencilerine ücret iyileştirmesi, elektrikli araçların yaygınlaşması gibi düzenlemeler içeren teklifin bu hafta yasalaşmasını beklediklerini söyledi.

Turan, stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılması, 'Odalar ve Borsalar Kanunu' uyarınca tahsil edilmesi gereken tutarlar için 31 Aralık 2023 tarihine kadar icra takip işlemlerinin durdurulması gibi düzenlemeler içeren 9 maddelik teklifin de yine bu hafta genel kurulda görüşülmesinin planlandığını aktardı. Turan, "Stokçulukta caydırıcılığın artırılması amacıyla 50 bin lira olan alt sınırın 100 bin liraya, 500 bin lira olan üst sınırın ise 2 milyon liraya çıkarılması öngörülüyor" diye konuştu.

'ZOR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ'

Yaşanan ekonomik hareketliliğe dikkat çeken Bülent Turan, "Zor bir süreçten geçiyoruz, bunu inkar etmiyoruz. Döviz kurundan kaynaklı, salgından, kuraklıktan, dünyadaki emtia sıkıntısından kaynaklı, mesela araçlardaki çip krizi gibi sorunlardan dolayı fiyatlar artıyor. Bununla birlikte üzülerek ifade ediyorum ki fırsatçılık ve stokçuluk yapanlar var. Bakanlığımız, devletimizin ilgili kurumları gerekli tedbirleri alıyor, denetlemeleri yapıyor. Tabi ki de ekonomideki sorunların tek sebebi stokçuluk değil ancak bu konuyu denetim ve müeyyideden önce insani ve ahlaki bir konu olarak görüyoruz. Bu ülke hepimizin. 84 milyon milletimizin her bir ferdi, bu büyük medeniyetin bir unsuru. Bu, işini düzgün yapan esnafımıza, tacirlerimize, firmalarımıza da haksızlık" dedi.

'İŞVERENLERİMİZ ÜZERİNDEKİ YÜK KALKMIŞ OLACAK'

AK Parti'li Turan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmeleri süren 13 maddelik asgari ücrette vergi muafiyeti öngören teklifin de genel kurul gündemine geleceğini belirtti. Turan, "Teklif ile çalışanların ekonomik durumlarına katkı sağlanması amacıyla asgari ücrette damga vergisi ile gelir vergisinin kaldırılması öngörülüyor. Bu iki verginin kalkmasıyla işverenlerimiz üzerindeki 450 TL civarında yük kalkmış olacak. Bununla birlikte teklifte yenilenebilir enerji üretiminin teşvik edilmesi için muafiyet sınırı olarak öngörülen, meskenlerin çatı ve cephesine kurulan güneş enerjisi santrallerinin kurulu gücünün 10 kilovat olması şartının 20 kilovat olarak değiştirilmesi gibi önemli düzenlemeler de mevcut" dedi.

'ENFLASYONA EZDİRMEMEK İÇİN ADIM ATIYORUZ'

Bülent Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan asgari ücret ile ilgili, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız, 2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacağı müjdesini vermişti. Asgari ücretlimizi de memurumuzu da işçimizi de emeklimizi de enflasyona karşı ezdirmemek için gereken adımları atmaya devam ediyoruz. Zor bir süreçten geçiyoruz ancak bu süreci hep birlikte atlatacağız. Burada iktidar kadar muhalefete de sivil toplum kuruluşlarına da sorumluluklar düşüyor" değerlendirmesinde bulundu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜSİAD'la yaptığı görüşmenin ardından TÜSİAD tarafından yapılan açıklamayı hatırlatan Turan, "Kılıçdaroğlu'nun, ibretlik görüşmesinden sonra sicili malum TÜSİAD açıklama yapıyor. Dün Türkiye'yi büyükelçilere şikayet eden Kılıçdaroğlu, bugün benzer bir mantıkla soluğu TÜSİAD'ın yanında alıyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu arayışları, tamamen siyaset üretememesinin bir sonucudur" dedi.

'KİMSEYE YARAR SAĞLAMAZ'

İş dünyasının fikir ve önerilerinin kıymetli olduğunu vurgulayan Turan, TÜSİAD’ın önerilerine tepki göstererek, "Türkiye, ne yaptığını bilen bir ülke. ‘Denenmekte olan ekonomi programları’ gibi ifadelerini doğru bulmuyoruz. Bu, ihracatta son 12 ayda yakalanan 221 milyar dolar seviyelerindeki başarılara da haksızlık. Eski Türkiye günlerini andıran açıklamalar kimseye yarar sağlamaz. Kimse Kılıçdaroğlu’nun ipiyle kuyuya inmesin. Göreceksiniz, bu süreci de aşacağız. Paradan para kazanan, zengini daha da zengin yapan bir sistem, birilerinin işine gelebilir; ama üreten, ihracatını ve istihdamını artıran bir ülke yarınlarımızı daha güçlü kılacak" diye konuştu.