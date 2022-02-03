AKP’li Uğur Aydemir'den, yüksek faturalarla boğuşan esnaf için tepki çeken sözler

03 Şubat 2022 Perşembe, 23:17

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, bugün TBMM Genel Kurulu’nda yurttaşın yüksek elektrik faturaları karşısında tasarruf tedbirleri aldığını dile getirdi.

Kaya, “Vatandaşlarımızla görüştüm; dükkânları, esnafları ziyaret ettim. Ziyaretimde birçok dükkânda esnafın elektriklerini kapatmış olduğunu, ısıtıcılarını kapatmış olduğunu, lambaları yakıyorsa da belli yerlerin lambalarını yakıp kendince tasarruf tedbirleri uyguladığını gördüm” dedi.

AKP Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, yerinden “İyi, güzel bir şey bu” dedi. Kaya ise “Arkadaşımız ‘Güzel bir şey’ diyor, onların öyle bir derdi yok” karşılığını verdi.

"SARAY REJİMİNİN, O REJİMİ DESTEKLEYENLERİN BÖYLE BİR DERDİ, SIKINTISI YOK"

Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

Trabzon dönüşü yolda gelirken videosunu da paylaştım, Saray'ın oradan geçti yolum, Saray'ın ışıkları ışıl ışıl yanıyordu; Saray rejiminin, o rejimi destekleyenlerin böyle bir derdi, sıkıntısı yok tabii, onların tuzu kuru.

Ama vatandaş bu zor günlerde, bu sıkıntılı günlerde ‘Faturamı nasıl ödeyeceğim’ diye kara kara düşünüyor.

Elimde bir doğal gaz faturası var bir vatandaşımızın. 3 kişilik bir aile, 926 lira doğal gaz faturası gelmiş. 2.500 lira emekli maaşıyla geçinen bir aile ‘Ben bu maaşla bu faturayı nasıl ödeyeceğim?’ diye kara kara düşünüyor.

"DAYAN KARDEŞİM, DAYAN; GELİYOR GELMEKTE OLAN"

Faturadaki tüketim bedeli 784 lira 70 kuruş, KDV 141 lira 25 kuruş. En azından bu zor günlerde vatandaşımızdan bu KDV'yi almayarak vatandaşımıza bir destek olamaz mıyız, bunu yapamaz mıyız?

Bir önerge verdik, reddettiniz arkadaşlar. Bir kere de şu milletin, memleketin hayrına bir elinizi kaldırın. Maalesef bunu yapmıyorsunuz ama buradan bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum: Sabredin, dayanın diyorum. Dayan kardeşim, dayan; dayan milletim, dayan; geliyor gelmekte olan.

Sosyal medya hesabından Meclis tutanaklarını da paylaşan CHP'li Kaya, "'Millet kuru ekmek yiyor' dediğimizde; 'O zaman aç değiller' demişlerdi. 'Esnafımız ısıtıcısını kapatıyor, lambalarını söndürüyor, vatandaş karanlıkta, soğukta duruyor' diyoruz; 'İyi, güzel bir şey bu' diyorlar. AKP'yi yüce milletimizin vicdanına havale ediyorum" ifadelerine yer verdi.