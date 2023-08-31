AKP'li Üsküdar Belediyesi Koruma Kurulu'nu tanımadı: Validebağ'da hukuksuz işlem!

Yayınlanma: 31.08.2023 - 13:34

Güncelleme: 31.08.2023 - 14:14

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan ve 1. derece sit alanı olan Validebağ Korusu'nda hukuka aykırı bir biçimde oy biçme işlemi yapıldığı aktarıldı.

Biçme işlemi için Koruma Kurulu kararının alınmadığı belirtilirken, görevlilerin iddia ettiği gibi kuru otların değil yeşil canlı otların kesildiği kaydedildi.

"BU SIRADAN BİR OT BİÇME İŞLEMİ DEĞİL..."

Validebağ Gönüllüleri, yapılan işleme tepki göstererek, şu paylaşımda bulundu:

"Validebağ Korusu 1. Derece Sit alanıdır! Doğa sadece insanlara ait bir yaşam alanı değildir. Bu gördüğünüz sıradan gibi görünen ot biçme işlemi, binlerce börtü böceğin yuvası yüzlerce canın sığınağının yok edilmesidir. Validebağ sizin arka bahçeniz değil binlerce canın yuvasıdır!"

VALİDEBAĞ KORUSU 1.DERECE SİT ALANIDIR ! Doğa sadece insanlara ait bir yaşam alanı değildir.Bu gördüğünüz sıradan gibi görünen ot biçme işlemi,binlerce börtü böceğin yuvası yüzlerce canın sığınağının yok edilmesidir.



Validebağ sizin arka bahçeniz değil binlerce canın yuvasıdır! pic.twitter.com/ACDBxZuFZY — ValidebağGönüllüleri (@validebagGonull) August 31, 2023

"YEŞİL CANLI OTLAR BİÇİLİYOR"

Avukat Onur Cingil de, Koruma Kurulu kararını paylaştığı açıklamasında şunları kaydetti:

"Validebağ Korusu'nda Koruma Kurulu kararına rağmen kontrolsüz bir şekilde biçme işlemi yapılıyor. Bu işlem için Kurul Kararı gerekiyor!!! Görüntülerle sabit sararmış otlar değil yeşil canlı otlar, yaşam biçiliyor!"