Üsküdar Belediyesi'nden Validebağ açıklaması!

21 Eylül 2021 Salı, 12:18

AKP'li Üsküdar Belediyesi 1'inci Derece Doğal Sit Alanı olan Validebağ Korusu’na sabahın erken saatlerinde iş makineleri ve kamyonlar ile girip koruya moloz ve kum döktü.





Olayı haber alan yurttaşlar, duruma tepki göstererek iş makinelerini durdurmaya çalıştı. Ancak yurttaşlar polis ve belediye görevlileri tarafından darp edilerek engellendi.

Büyük tepki çeken olayla ilgili olarak Üsküdar Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından kısa bir açıklama ve bir de koruda yapılanlarla ilgili bir video paylaşıldı.

"Koru’ya dökülen molozları temizliyoruz, moloz döküyorsunuz diyorlar. Bozulan yürüme yollarını doğal toprakla düzenliyoruz, yapamazsınız diyorlar." denilen açıklamayla birlikte paylaşılan videoda, koruya dökülen molozların yine belediyenin kamyonu tarafından toplanarak "temizlik" görüntüsü verilmeye çalışıldığı görülüyor.