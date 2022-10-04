AKP'li vekil Nilgün Ök trafik kazası geçirdi

04 Ekim 2022 Salı, 13:55

Edinilen bilgilere göre, AKP Denizli Milletvekili Nilgün Ök'ün bulunduğu ve şoförünün kullandığı otomobil, Denizli yolunda kaza yaptı.

Kazanın ardından Ök, 112 Acil servis ekipleri tarafından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. AKP İl Başkan Yardımcısı Selcen Hıdıroğlu ve Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Ök’e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Ök’ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.