AKP'li vekile arsa çıkmıştı: TOKİ'den açıklama geldi

Yayınlanma: 25.02.2024 - 15:35

Güncelleme: 25.02.2024 - 15:35

Kampanya şartlarına göre aylık gelirinin 16 bin TL’nin altında olması gereken TOKİ’nin ‘İlk Evim Arsa Projesi’ kampanyasında AKP Milletvekili Kurtcan Çelebi’ye arsa çıktı.

Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) ‘İlk Evim Arsa Projesi’ kampanyası kapsamındaki çekilişi önceki gün yapıldı.

Sözcü’den İsmail Saymaz’ın haberine göre, AKP Ankara Milletvekili ve Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi Kurtcan Çelebi’ye Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki Bezirhane – Cimşit Mahallesi’nden arsa çıktı. ‘İlk Evim Arsa Projesi’ kampanyasından yararlanmak için aylık 16 bin TL’nin altında gelirinin bulunması; kendisinin, eşinin ve çocuklarının üzerine ev ya da ev yapılabilecek arsa ve arsa payının olmaması gerekiyor.

Çelebi, TOKİ’yi arayıp hakkından feragat ettiğini söylediğini açıkladı.

“ŞARTLARI SAĞLAMAYAN HAK SAHİPLİKLERİ SON ERDİRİLMEKTEDİR”

Söz konusu durum hakkında TOKİ’den de bir yazılı açıklama geldi. TOKİ’nin açıklamasında şu ifadeler yer verildi:

"TOKİ web sitesi üzerinden açıklanan başvuru şartlarına göre tapu sahipliği bulunmayan, ikamet durumları uygun olan, belirli bir gelir düzeyinin altında olan ve daha önce TOKİ projelerinden faydalanmayan vatandaşların müracaatları alınarak belirlenen şartlara uygunlukları ön incelemeden geçirilerek kura sürecine tabi tutulmuştur. Bu kuralar sonucu hak sahiplikleri belirlenmiştir.

İlerleyen süreçte noter huzurunda yer belirleme kuraları çekilecek olup, hak sahipleri için banka sözleşmesi esnasında mülkiyet ve gelir durumları kontrol edilerek şartları uygun olanlar ile sözleşme imzalanmaktadır. Habere konu hak sahibi Kurtcan Çelebi ile ilgili herhangi bir sözleşme imzalanmamış, hakkından feragat ettiğini belirtmesi üzerine hak sahipliği iptal edilmiştir. İdaremizce yapılan bütün çalışmalarda şartlara uygunluğu kontrol edilerek işlem tesis edilmektedir. Şartları sağlamayanların hak sahiplikleri sözleşme imzalamış olsalar bile sona erdirilmektedir."