Saray'dan 'inciler': Erdoğan ve AKP sola yakınmış!

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başdanışmanı Mehmet Uçum, “Siyasi niteleme açısından olmasa dahi siyasi pratik bakımından sol ilkelere daha uygun hareket eden liderin R. T. Erdoğan, sol politikalara yakın olan partinin Ak Parti olduğu çok güçlü bir şekilde söylenebilir” ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.02.2024 - 10:56
Saray'dan 'inciler': Erdoğan ve AKP sola yakınmış!
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AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Mehmet Uçum, OdaTV’ye gönderdiği mektupta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘sol ilkelere uygun hareket eden’ bir lider olduğunu, AKP’nin ise ‘sol politikalara yakın’ olduğunu iddia etti. 

Uçum'un "Politik açıdan sol ve Türkiye'de sol var mı üzerine bazı notlar" başlıklı mektubunun ilgili kısmı şu şekilde: 

“Görüldüğü üzere Türkiye'de gerçek anlamda kendini yurtsever sol demokrat olarak kimliklendiren veya buna layık olan güçlü bir sol siyasal akım yoktur.

Ancak günümüzde solun ayırt edici karakterlerine bakıldığında, anti-emperyalizm, yurtseverlik, darbe karşıtlığı, mültecilerin korunması, kadın hakları savunuculuğu, gençliğe sahip çıkılması, güçlü sosyal politikalar gibi temel sol yaklaşımlar üzerinden değerlendirildiğinde siyasi niteleme açısından olmasa dahi siyasi pratik bakımından sol ilkelere daha uygun hareket eden liderin R. T. Erdoğan, sol politikalara yakın olan partinin Ak Parti olduğu çok güçlü bir şekilde söylenebilir.”


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