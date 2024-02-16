AKP'li vekilin avukat oğlu gözünü sosyal yardıma dikti

Yayınlanma: 16.02.2024 - 11:08

Güncelleme: 16.02.2024 - 11:17

Pandemi döneminde temel ihtiyaçlarını karşılayamacak durumda olan ve gelir elde etme imkânı bulunmayanların yararlanabileceği 100 bin TL'lik yardım kampanyası başlatıldı. Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; AKP Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider'in oğlu da bu yardıma başvuranlar arasında yer aldı.

BAŞVURU REDDEDİLDİ

Avukat olduğu öğrenilen Gider'in oğlu Mustafa Gider, 7 Mayıs 2020'de sosyal yardım kampanyasına başvurdu. Çanakkale Valiliği'nin değerlendirdiği başvuru reddedildi.

TAŞINMAZLAR, LÜKS ARAÇLAR...

Öte yandan, Gider'in milletvekilliğinden emekli olan babası Ayhan Gider'in ve annesinin üzerine kayıtlı çok sayıda taşınmaz olduğu belirlendi. Ayrıca, Gider'in de iki adet üst segment aracı olduğu tespit edildi.