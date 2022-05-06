AKP'li vekilin kardeşi Hıdırellez kutlamalarında bıçaklandı
İzmir'de Hıdırellez kutlamalarında çıkan kavganın ortasında kalan AKP İzmir Milletvekili Cemal Bekle'nin kardeşi Atılay Bekle bıçaklanarak yaralandı.
İzmir'de baharın müjdecisi Hıdırellez kutlamalarında çıkan kavgada bir kişi bıçaklandı.
Konak ilçesi Tepecik Mahallesi'nde dün gece Hıdırellez kutlamaları sırasında alkollü olduğu ileri sürülen iki grup arasında kavga çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Eşi, iki çocuğu ve misafiriyle kutlamaları izlemeye giden AKP İzmir Milletvekili Cemal Bekle'nin kardeşi Atılay Bekle, kavganın ortasında kaldı. Bekle 'ailesini kavgadan uzaklaştırmaya çalıştığı' sırada bıçaklandı. Özel bir araçla Alsancak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bekle, tedavisinin ardından bugün taburcu edildi.
Bekle'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı.
Öte yandan, yine kutlamalar sırasında çıkan başka bir kavgada ise AKP Konak İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Pekgökçen'in de kavgayı ayırmaya çalıştığı sırada baldırından hafif yaralandığı belirtildi.
Video Haberler
- Çatak'ta kamyonet, virajı alamayarak dereye uçtu
- Öldürülen Zeynep'in dedesi: 'Zevk için öldürdü'
- Parkta 'husumetlisini' öldürmüştü: Adliyeye sevk edildi
- Yunus Emre, kabri başında anıldı
- Anneler Günü’nde anneye çiçek almak lüks oldu
- 'Kafese koyup boş bir arsa bir arsaya bıraktık'
- Çocuğunu bir ay boyunca zincire vurdu
- Yükseltilip, kenara mı çekilecek?
- Tuzla Tersanesi'ndeki gemide patlama
- Bayramın 'seyahat' bilançosu belli oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Süleyman Soylu'ya ağır sözler
- İmamoğlu'ndan 'otobüs' açıklaması
- Su tankerine otomobil çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
- Gerilime Peker de dahil oldu
- Soylu'ya 'memursun' göndermesi
- Özdağ'dan Soylu'ya bir çağrı daha!
- Özdağ engellenirken 'HAYDİ'li mesaj
- 'Defol git zaten çevre kirliliğisin'
- 'Soylu, Erdoğan'ı tehdit ediyor'
- Zafer Partisi konvoyuna polis engeli!