AKP'li vekiller, Erdoğan'a yurttaşların sorunlarını ve isteklerini iletti

04 Şubat 2022 Cuma, 04:00

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, önceki gün partisinden bir grup milletvekiliyle gerçekleştirdiği kahvaltılı toplantının ana gündemi ekonomiydi. 2022 başında uygulanmaya başlanan kademeli tarifeyle birlikte gelmeye başlayan yüksek elektrik faturaları yurttaşların tepkisini topladı. Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre, bu konuda AKP’li milletvekillerine iletilen tepkiler, Erdoğan’ın AKP Genel Merkezi’nde bir grup milletvekiliyle gerçekleştirdiği kahvaltılı toplantıda da gündeme geldi.

"ESNAF ŞİKÂYETÇİ"

Vekiller, illerinde yurttaşlardan gelen şikâyet ve talepleri Erdoğan’a anlattı. Milletvekillerinin, “Vatandaş en çok kademeli tarifeye tepki gösteriyor. Herkes faturaları gösterip artıştan yakınıyor. Açıkladığınız son düzenleme dikkat çekici ancak vatandaş ‘tatmin edici bir düzenleme olup olmayacağını’ da soruyor. Özellikle esnaf kesimi ‘Mağduruz’ diyor” dediği belirtildi.

"İCRAATLARI ANLATIN"

Bunun üzerine de Erdoğan’ın milletvekillerine, birkaç gün önce açıkladığı yeni düzenlemeden söz ettiği, bununla faturalarda düşük tarifeden yüksek tarifeye geçiş için tüketim limitinin aylık 210 KW’ye çıkarıldığını anımsattığı ifade edildi. Erdoğan’ın milletvekillerine ayrıca “Gerek vatandaştan, gerekse esnaftan gelen tepkiler karşısında kayıtsız kalmadık, gerekli düzenlemeyi yaptık. Bundan sonra da ekonomiyle ilgili gereken adımları atacağız. Döviz kurlarında olduğu gibi ekonomideki köpüğü de alacağız. Bu düzenleme vatandaşı ‘tatmin eder mi,’ onu göreceğiz. Aksaklıklar yaşanırsa, yeniden duruma bakıp, değerlendiririz” dediği de ileri sürüldü.

Öte yandan Erdoğan’ın milletvekillerine bir kez daha “Sahaya inin” talimatını verdiği de kaydedildi. Vekillerden “yurttaşlarla aralarına mesafe koymamalarını” da isteyen Erdoğan’ın, “Vatandaşın şikâyet ve taleplerini dinleyin. İktidarın bugüne kadar yaptığı icraatları da anlatın. 20 yıllık iktidarımız boyunca pek çok icraata imza attık. Bunları gerekirse tek tek vatandaşa anlatın” dediği de kaydedildi.

"ERKEN SEÇİM YOK"

Toplantıda milletvekillerinin 2023 yılı seçimleri öncesinde illerinde gerçekleştirdikleri ziyaretlerin raporları da Erdoğan’a sunuldu. Erdoğan’ın milletvekillerine “muhalefetin dediği gibi bir erken seçimin olmayacağını, 2023’e kadar AKP’nin çalışmalarını sürdüreceğini, milletvekillerinin de buna göre hareket etmesi gerektiğini” söylediği kaydedildi.