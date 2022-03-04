AKP'li vekiller, sahada karşılaştıkları eleştirileri Erdoğan'a anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekilleriyle bir araya geldi. Görüşmede milletvekilleri, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine AKP’li milletvekillerinden de eleştiri geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün partisinin 50’ye yakın milletvekiliyle, kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Erdoğan’ın Rusya-Ukrayna savaşı ve iç politikaya ilişkin milletvekillerine bilgilendirme yaptığı daha sonra ise vekillerin çalışmaları hakkında bilgi aldığı belirtildi. Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre, milletvekilleri toplantıda dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.
"İŞLEYİŞ KOLAYLAŞIR"
Milletvekillerinden, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi üzerinden eleştiri geldi. Bazı milletvekillerinin Erdoğan’a, “kabinedeki bakanların siyasetçilerden atanması gerektiği” önerisini getirdiği ve “Milletvekilleri olarak bakanlara ulaşmakta ve bölgemizdeki sorunları iletmekte zorlanıyoruz. Sistemin sağlıklı işleyişi için bakanlar siyasetçilerden olmalı. Bakanlar siyasetçi olursa parlamentodaki işleyiş de kolaylaşacaktır” dediği kaydedildi.
"RANDEVU SIKINTISI"
Muhalefet ve sağlık alanındaki sivil toplum kuruluşları MHRS’ye ilişkin çok sayıda şikâyet dile getiriliyordu. Özellikle şehir hastanelerinden randevu almada zorluk çekildiği açıklamaları yapılıyordu. Toplantıda AKP’li milletvekillerinin de Erdoğan’a randevu sistemine ilişkin şikâyetleri ilettiklerinin altı çizildi. Vekillerin, Erdoğan’a, “Sağlık sisteminde ne yazık ki randevu sorunu yaşanıyor. Bölgelerimize gittiğimizde yurttaşlardan bize çok sayıda randevu sistemi ile ilgili şikayetler anlatılıyor. Bizler, bu duruma AKP iktidarının çözüm üreteceğini söylesek de vatandaşı ikna etmekte zorlanıyoruz” dedikleri kaydedildi.
"RECEP BEY DOĞRU MU?"
MHRS eleştirileri karşısında Erdoğan’ın “Öyle bir sorun yok. Olduğunu düşünmüyorum” karşılığını verdiği ancak milletvekillerinin çoğunun “Maalesef böyle bir sorun var” noktasında ısrar ettiğinin altı çizildi. Vekillerin ısrarı sonrasında ise Erdoğan’ın, toplantıya katılan eski Sağlık Bakanı, AKP Erzurum Milletvekili Recep Akdağ’a dönerek “Recep Bey, bu doğru mu” diye sorduğu, Akdağ’ın ise “sistemle ilgili böyle bir sorunun olduğunu doğruladığı” vurguladı. Akdağ’ın yanıtı üzerine de Erdoğan’ın sessiz kaldığı ifade edildi.
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