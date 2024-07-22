AKP, yurtdışı çıkış harcına iki yılda 10 kat zam yaptı. Hukukçular, 'Anayasaya aykırı' dedi

Yayınlanma: 22.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 22.07.2024 - 04:00

Kararı Cumhuriyet’e değerlendiren Ankara Barosu Vergi ve İdare Hukuku Kurulu Başkanı Çağrı Ünsal, karardan önce harç tutarının sabit olduğunu anımsattı.

Yasa teklifinde yurtdışı çıkış harcının, 2022’den bu yana sadece iki yıl içinde 10 kat artırıldığını belirten Ünsal, “Bu noktada her şeyden önce değişiklik teklifinin anayasal seyahat özgürlüğü hakkına aykırı. Seyahat özgürlüğü, anayasamızda temel hak ve hürriyetlerden birisi olarak kişi hakları içerisinde düzenlenmiştir ve bu hak anayasamıza göre sadece suç soruşturması ve kovuşturması sebebiyle ve suç işlenmesini önlemek amacıyla sınırlandırılabilir. Sadece iki yıl gibi kısa bir sürede harcın 10 katına çıkarılması, seyahat özgürlüğüne ölçüsüz nitelikte fiili bir müdahaledir. Ayrıca kanun teklifi, teklifin bizzat kendi amacıyla dahi çelişkiye düşmektedir” dedi.

‘ÖZÜYLE BAĞDAŞMIYOR’

Teklifin genel gerekçesine bakıldığında 2024-2026 orta vadeli kalkınma programına atıfta bulunulduğunu ve vergi gelirleri içerisinde doğrudan vergilerin payının artırılmasına işaret edildiğini ifade eden Ünsal, “Bu çerçevede yasa teklifi de ağırlıklı olarak doğrudan vergi türlerine ilişkin düzenlemeler öngörmektedir. Tipik bir dolaylı vergi niteliğinde olan yurtdışı çıkış harcındaki fahiş artış, yargı paketinin özüyle de bağdaşmamaktadır” diye konuştu.