AKP'li yönetim kalker ocağı ve kırma eleme tesisini büyütmek için onay aldı: Belediye eliyle katliam
Tarım, mera ve sulama alanı olan bölgede belediyeye ait 8.77 hektarlık maden ocağı 28.90 hektara çıkacak. Yerleşim alanlarına 160 metre mesafedeki madende yılın 10 ayında dinamit patlatılacak.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Yeşilyurt’un Kırlangıç Mahallesi’ndeki kalker ocağı ve kırma eleme tesisini büyütmek için geçen yıl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuru yaptı. Belediyenin başvurusunun incelenmesinin ardından projeye “Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu” kararı verildi. Alınan bu onayla birlikte tarım, mera ve sulama alanı olan noktada maden işletilecek. Belediyenin 8.77 hektarlık maden alanı 28.90 hektara yani 40 futbol sahası büyüklüğünde genişletilecek. 13 milyon 741 bin TL’lik projeyle birlikte bölgede patlatma çalışmaları da yapılacak.
160 METRE MESAFEDE
Yıllık 12 ay çalışma zaman diliminin 10 ayında patlatma yapılacak. Yılda 5 bin kilogram dinamit kullanılacak olan çalışmalarla birlikte her patlatma için 100 delik açılacak. Patlatma yapılacak alana en yakın konut ise 160 metre mesafede bulunuyor. Ayrıca su hattı da patlatma alanına 160 metre mesafede yer alıyor.
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