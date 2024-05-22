Malatya'da firari 2 IŞİD hükümlüsü yakalandı
Malatya'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 IŞİD üyesi, operasyonla yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 7 yıl 6 ay ile 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan 2 IŞİD üyesinin kentte olduğunu belirledi.
Battalgazi ilçesinde operasyon düzenlenen ekipler, 2 firari hükümlüyü gözaltına aldı. 2 hükümlü, jandarmadaki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.
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