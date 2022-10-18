Yurttaş 20 yıl önceyi hatırlattı, gençler çileden çıktı: 'Tarihte yaşayamazsınız, ileriye bakacaksınız!'

18 Ekim 2022 Salı, 13:51

Cumhuriyet TV Eminönü'nde yurttaşlara mikrofon uzattı ve ekonomik krizin etkilerini sordu. Röportaj sırasında bir yurttaş ''20sene önceye kadar ben Samatya'ya ilaç almak için yürüyordum, alamıyordum. Şimdi devlet ilaçların tamamını karşılıyor'' dedi.

20 yıl öncesini hatırlatan yurttaşa çevredekilerin tepkisi gecikmedi.

"YAĞ KUYRUĞUNDAN BAHSEDİYORSUN, YAĞ ALAMAZ HALE GELDİK"

Gençlerden biri "İnsanlara yapılması gereken bir şeyi anormal gibi yansıtıyorsun. İlacın zaten bedava olması lazım. Bu senin hakkın. Devlet bunu yapmak zorunda. Nasıl geriye bakabiliyorsun? Sen tarihte yaşayamazsın ileriye bakacaksın. Yağ kuyruğundan bahsediyorsun, yağ alamaz hale geldik" dedi.

Ekonomik krizin etkilerini çevredekilere anlatmak isteyen yurttaşlardan biri ise etrafa şu şekilde seslendi:

"Afrika'nın bile parası bizim paramızdan kıymetli duruma geldi. Neyi savunuyorsunuz? Her köşe başında SMA hastaları için yardım toplanıyor. Sen de "Suriye'ye yardım ettim, din kardeşiyim" diyorsun. Şuradaki hastaları gözetmeden gidip ona buna yardıma koşuyorsan ben senle din kardeşi falan değilim."