Yurttaş 20 yıl önceyi hatırlattı, gençler çileden çıktı: 'Tarihte yaşayamazsınız, ileriye bakacaksınız!'
Cumhuriyet TV ekibi Eminönü'nde yaşayan yurttaşlara ekonomik krizin etkilerini ve alım gücündeki değişiklikleri sordu. Geçmişte yaşanan yağ kuyruklarını hatırlatan bir yurttaşa çevreden sert tepki geldi. Gençlerden biri etrafındakilere seslenerek "Nasıl geriye bakabiliyorsunuz? Tarihte yaşayamazsınız, ileriye bakacaksınız. Yağ kuyruğundan bahsediyorsun, yağ alamaz hale geldik" dedi.
Cumhuriyet TV Eminönü'nde yurttaşlara mikrofon uzattı ve ekonomik krizin etkilerini sordu. Röportaj sırasında bir yurttaş ''20sene önceye kadar ben Samatya'ya ilaç almak için yürüyordum, alamıyordum. Şimdi devlet ilaçların tamamını karşılıyor'' dedi.
20 yıl öncesini hatırlatan yurttaşa çevredekilerin tepkisi gecikmedi.
"YAĞ KUYRUĞUNDAN BAHSEDİYORSUN, YAĞ ALAMAZ HALE GELDİK"
Gençlerden biri "İnsanlara yapılması gereken bir şeyi anormal gibi yansıtıyorsun. İlacın zaten bedava olması lazım. Bu senin hakkın. Devlet bunu yapmak zorunda. Nasıl geriye bakabiliyorsun? Sen tarihte yaşayamazsın ileriye bakacaksın. Yağ kuyruğundan bahsediyorsun, yağ alamaz hale geldik" dedi.
Ekonomik krizin etkilerini çevredekilere anlatmak isteyen yurttaşlardan biri ise etrafa şu şekilde seslendi:
"Afrika'nın bile parası bizim paramızdan kıymetli duruma geldi. Neyi savunuyorsunuz? Her köşe başında SMA hastaları için yardım toplanıyor. Sen de "Suriye'ye yardım ettim, din kardeşiyim" diyorsun. Şuradaki hastaları gözetmeden gidip ona buna yardıma koşuyorsan ben senle din kardeşi falan değilim."
Video Haberler
- Misinaya takılan Sakarmeke kuşu kurtarıldı
- Hedef uçak 'Şimşek', süpersonik uçağa dönüştürülecek
- Gökdelenler arasında otlayan hayvanlar
- 25 milyonluk servet, araç mezarlığında çürüyor
- Hava yoluyla gelen turist sayısı 12 milyonu aştı
- Alanya Kalesi'nde dalgalarla ortaya çıkan büyük keşif!
- Uçan arabalar için yapay zeka projesi
- Çay Ocağının Maskotu Oldu
- Hem artan fiyatlara, hem zamana karşı direniyor
- 45 yıldır sürdürüyorlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Kapadokya'da 'balon' dehşeti: Ölü ve yaralılar var!
- KYK kredi faizleri siliniyor
- Cumhur eriyor, MHP baraj altı kalıyor
- Ankara’nın F-35 stratejisinde değişim
- Erdoğan'dan partisine talimat
- Rıdvan Dilmen şaştı kaldı, görüntüye inanamadı!
- Karşı hamlenin ayrıntıları netleşti
- Atatürk mirasyedidir deyince ortalık karıştı
- Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor: Son uyarı yapıldı
- Sunucu Bülent Özveren yaşamını yitirdi