AKP'li yurttaştan Erdoğan'a 'erkeğim' yazılı pankart
Konya’da bir yurttaşın, elinde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının olduğu ve “Dünya liderisin erkeğim…” yazılı pankartla kenti dolaşması sosyal medyada gündem oldu.
Konya'da AKP'li bir yurttaş üzerinde Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı, “Dünya liderisin erkeğim…” yazılı pankartla görüntülendi. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede viral olurken yurttaşın Konya Zafer Meydanı'ndan başlayarak Alaattin Tepesi’ne kadar bu pankartı taşıdığı öğrenildi.
Konya'da Erdoğan yüzde 69 oranında oy alırken, AKP yüzde 48 oranında oy almıştı.
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