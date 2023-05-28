AKP’li Zafer Kırçuval tahliye edilmişti... Acılı babadan tepki: Tahliye kararı siyasi

Yayınlanma: 28.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 28.05.2023 - 03:00

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya’da yıkılan Kırçuval Otel’de TVF Erkekler Voleybol 2’nci Ligi 6’ncı Grup’ta play-off mücadelesi veren Malatya Büyükşehir Belediyespor takımından 11 voleybolcu ile 4 ampute futbolcu yaşamını yitirdi.

Sporcu yakınlarının, ailelerinin şikâyetçi olması sonucunda 11 Şubat 2023’te tutuklanan otel sahibi AKP’li Battalgazi İlçesi Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kırçuval’ın Malatya 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nde geçen çarşamba günü görülen davada “sabit ikametgâh sahibi olması”, “soruşturmanın geldiği aşama” ve “bu süreçten sonra delil karartmanın mümkün olmaması” gerekçeleriyle tahliye edilmesi tepki çekti.

(Zafer Kırçuval)

Otelde yaşamını yitiren milli voleybolcu Emincan Kocabaş’ın (27) babası Bülent Kocabaş (55), deprem sonrası yaşananları ve tahliye kararına ilişkin düşüncelerini Cumhuriyet’e anlattı.

‘İLK GÜN KİMSE YOKTU’

Deprem sırasında Eskişehir’de olduklarını belirten Kocabaş, “Sabah 8 gibi yola çıktık, o sırada Emincan’ın telefonu çalıyor ama cevap vermiyordu. Akşam 9 gibi vardığımızda hiçbir çalışma yoktu. Kendim askeri kaynaklardan teyit ettim, saat 4.30’da Malatya’da bulunan 2. Ordu hazırdı, sahaya çıkmasına izin vermediler. Komutanın hüngür hüngür ağladığını biliyorum. İlk gün müdahale edilse o canlar kurtarılabilirdi. Oğlumu enkazdan 6. günde de yine en başında izin vermedikleri madenciler çıkardı” dedi.

Bülent Kocabaş, “Emincan aynı zamanda beden eğitimi öğretmeniydi. Sezon sonunda voleybolu bırakıp, kız arkadaşıyla nişanlanıp Eskişehir’de öğretmenliğe devam edecekti. Ama olmadı. Elazığ depremi sonrası ağır hasarlı olduğu yönünde rapor verilen otelin raporu siyasi ilişkiler sayesinde 'hafif hasarlı' olarak değiştirildi ve çocuklara mezar oldu” diye konuştu.

‘GÖSTERMELİK TUTUKLAMA’

Zafer Kırçuval’ın göstermelik tutuklandığını, siyasi nedenle serbest bırakıldığını, sürecin takipçisi olacaklarını vurgulayan Kocabaş, “Cumhurbaşkanı ilk günlerde müdahale yetersizliği nedeniyle helallik istemişti, ben hakkımı helal etmiyorum. 27 yaşında fidan gibi oğlum şahsi hırslara kurban edildi. Cumhurbaşkanı gelsin, gözümün içine bakarak benden helallik istesin” ifadelerini kullandı.