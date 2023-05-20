Savcılıktan Hablemitoğlu suikastı davasındaki tahliyelere itiraz
Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu cinayeti davasında tetikçi olduğu iddia edilen Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ve FETÖ sanığı Enver Altaylı'nın da aralarında bulunduğu 6 sanık tahliye edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tahliye kararlarına itiraz etti.
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin davaya önceki gün devam edildi.
Aralarında firari FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu, 6'sı tutuklu olmak üzere 10 sanığın yargılandığı davada sanık ve taraf avukatlarının beyanını alan mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.
TUTUKLU SANIK KALMADI
Tutuklu sanıklar; Nuri Gökhan Bozkır, Aydın Köstem, FETÖ sanığı eski istihbaratçı Enver Altaylı, Fikret Emek ve Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ve tutuksuz sanık Mehmet Narin'in katıldığı davada mahkeme heyeti, 'yurt dışına çıkış yasağı' ve 'haftanın belirli günü imza atmak' şartıyla tutuklu sanıkların tahliyesine karar verirken duruşmayı 10 Temmuz'a erteledi.
CUMHURİYET SAVCISI ZAFER ERGÜN'DEN TAHLİYE KARARLARINA İTİRAZ
Cumhuriyet Savcısı Zafer Ergün, ara karara yönelik mütalaasında 'sanıkların tutukluluk halinin devamı'nı talep ederek, tahliye kararlarına itiraz etti.
Savcı Ergün, mahkemeye sunduğu dilekçede, sanık Nuri Gökhan Bozkır'ın hakkındaki kırmızı bültene istinaden yurt dışından Türkiye'ye iade edildiğini hatırlatıp, sanıklardan Levent Göktaş'ın ise dava soruşturma aşamasındayken yurt dışına kaçarak, gittiği ülkede sığınma talebinde bulunduğunu belirtti.
Bu nedenlerle iki sanığın da yeniden firar edebileceklerine dair kuvvetli şüphenin bulunduğunun altını çizen Savcı Ergün, ayrıca sanıkların, henüz beyanı alınmamış tanıklara baskı yapabileceklerini ve toplanmamış delilleri karartabileceklerini ifade etti.
Bu sebepler doğrultusunda sanıkların tahliye edilmesinin ölçülü bir karar olmadığını belirten Savcı Ergün, dilekçesinde söz konusu 2 sanığın yeniden tutuklanmasını talep etti.
Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi, savcının talebini yerinde görmemesi halinde itiraza ilişkin nihai kararı vermesi için dosyayı Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderecek.
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