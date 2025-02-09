AKP'liler 'boykot edilsin' denilen Burger King açılışında eğlendi

Yayınlanma: 09.02.2025 - 10:51

Güncelleme: 09.02.2025 - 11:10

İsrail’in Gazze’de 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı saldırıların üzerinden aylar geçmesine rağmen İsrail ile ticaret faaliyetlerini durdurulmaması tepkilere neden olmuştu.

AKP İsrail’le ticarette önce aşamalı olarak kısıtlamalara gitmeye ardından da ticaret ilişkilerini tamamen kesmeye karar verdi. Bakanlık İsrail ile ticaretin her ne kadar tamamen kesildiğini duyursa da aksi yöndeki haberler çıkmaya devam ediyor.

BOYKOT LİSTESİNİ DELMEYE DEVAM

Karar'da yer alan habere göre AKP'li isimlerin önce Rize’de ardından da İzmir’de ‘İsrail’i Boykot’ listesinde yer alan Burger King açılışlarının görüntüleri ortaya çıkmıştı. Son boykot delme haberi de Afyonkarahisar'dan geldi.

DUALAR İLE AÇILDI

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde yer alan İyaş Park AVM’nin ikinci katında Acarlar Dokuma San. A.Ş. ve Acarlar Vagon San A.Ş sahibi iş insanı Saffet Acar’ın girişimleriyle dünyaca ünlü olan ve ‘İsrail destekçisi’ denilerek boykot edilmesi beklenen fast-food markaları Burger King ve Popeyes’ın şubeleri AKP'li isimlerin katılımıyla dualar eşliğinde açıldı.

Kurdele kesiminde, AKP İlçe Teşkilat Başkanı Av. İbrahim Özgül ve AKP ilçe Meclis Üyesi Ahmet Acar’ın yanı sıra Gençlik Kolları Başkanı ve Kadın Kolları Başkanı gibi birçok isim yer aldı.

İsrail destekçiliğiyle suçlanan Burger King’in açılısı esnasında edilen duada “Bu mübarek Cuma gününde bir işyeri açılışı için burada toplandık. Ellerimiz açtık yalvarıyoruz, dualarımızı kabul eyle.” denildi.