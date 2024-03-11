AKP'liler CHP'nin ofisini böyle 'ziyaret' etti: 'Semtini satanı biz de satarız'

CHP'nin Beyoğlu Belediye Başkanı Adayı İnan Güney sosyal medya hesabından, partinin seçim ofisini ziyaret eden AKP’lilerin olduğu bir videoyu paylaştı. Videoda partilililerin “Semtini satanı biz de satarız" ve "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attığı görülüyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.03.2024 - 12:38
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CHP'nin Beyoğlu Belediye Başkanı Adayı İnan Güney 'in paylaştığı videoda, AKP'liler, "Semtini satanı biz de satarız" ve "Recep Tayyip Erdoğan" sloganlarını attı.

Güney, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 

“Dün akşam saatlerinde Kasımpaşalı gençler ofisimizi ziyaret ettiler, çıkışta da Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan lehine sloganlar attılar. Daha önce de çayımızı içmişti arkadaşlar, bundan sonra da çok çay içeceğiz birlikte.  

Gençler bizim mahallemizin gençleri. Hangi görüşten olursa olsun kapımızın herkese açık olduğunu bilirler. Belediyeciliği de aynı ilkeyle, herkese eşit yaklaşarak yapacağımızı da bilirler. 

Bu mübarek Ramazan ayında istediğiniz zaman gelin, iftarda ya da sahurda sizi ağırlayalım sohbet edelim. Beyoğlu'nda komşuluk, huzur, kardeşlik de #BizeEmanet"


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