Şatafatlı düğün istifa getirdi: AKP Gaziantep İl Başkanı 'affını' istedi

Depremde eşini ve oğlunu kaybeden AKP Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin’in geçen hafta şatafatlı bir düğünle evlenmesi tepki çekmişti. Çetin, ‘affını’ isteyerek görevinden istifa etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.03.2024 - 19:34
Şatafatlı düğün istifa getirdi: AKP Gaziantep İl Başkanı 'affını' istedi
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6 Şubat depreminde eşini ve oğlunu kaybeden AKP Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin,  geçtiğimiz hafta Naz Akdoğan’la şatafatlı bir düğünle dünya evine girmişti. 5 yıldızlı otelde yapılan şatafatlı düğüne valiler, milletvekilleri, bürokratlar ve AKP'nin ileri gelenleri katılmıştı.

 

Çetin’in ailesini kaybetmesinden 1 yıl sonra evlenmesi ve yatak odası dahil şatafatlı düğünün fotoğraflarını sosyal medyada paylaşması tepki çemişti.

"AFFIMI İSTEDİM"

Çetin bugün X (Twitter) hesabından yaptığı açıklamada AKP Gazianetep İl Başkanlığı görevinden istifa etti. Açıklamasında "Genel Merkezimizden affımı istedim" diyen Çetin’in paylaşımı şu şekilde:

“Gazi şehrimize hizmet etme fırsatı veren Sn. Cumhurbaşkanımıza ve Teşkilat Başkanımız sayın Erkan Kandemir’e ve ekibime şükranlarımı sunuyorum.

Bu zorlu süreçte beraber omuz omuza yol yürüdüğümüz mesai arkadaşlarımıza, destek veren milletvekillerimize ve beraber çalıştığımız tüm kademedeki teşkilat mensuplarımıza teşekkür ederim.

Şunu ifade ederim ki şahsım üzerinden yürütülen çirkin kampanyadan ailem ve partimin yıpratılmasına asla müsaade etmeyeceğim.”

“YANLIŞ TARİH ATTI”

AKP’li Çetin, istifa dilekçesinde 10 Mart yerine 10 Nisan tarihi yazarak yanlış tarihi imzaladı.

 

 

 


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