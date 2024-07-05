Ece Güner ve Serkan Özcan, İmamoğlu'nun danışmanı oldu

Yayınlanma: 05.07.2024 - 16:43

Güncelleme: 05.07.2024 - 16:44

İYİ Parti’den 14 Aralık 2023'te istifa eden Ece Güner ve 14 Ocak 2024’te Gelecek Partisi’nden istifa eden Serkan Özcan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı oldu.

Serkan Özcan siyaset ve ekonomi alanında, Güner ise uluslararası hukuk alanında İmamoğlu’na danışmanlık yapacak.

Güner, 14 Aralık 2023’te yaptığı yazılı açıklamayla Ekrem İmamoğlu’nun İBB başkanlığını yeniden kazanmasının önemini vurgulamış ve partisinin aday çıkarma kararını eleştirmişti.

İKİ İSİM DE İSTİFA ETMİŞTİ

Güner, “Bu bir parti meselesi değil, bu bir memleket meselesidir. Bu bir cumhuriyet meselesidir” diyerek görevinden istifa etmişti.

Özcan ise 14 Ocak’ta Gelecek Partisi kongresi devam ederken kendi isteğiyle görevinden ve partisinden ayrıldığını söylemişti.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR

Gelişmeyi her iki isim de kişisel sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Güner, X'ten yaptığı paylaşımda "İBB Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu’na, beni 'Başkan Danışmanı' göreviyle onurlandırdığı için teşekkür ediyorum. Olağanüstü başarılı ve çalışkan Başkanımızla, 16 milyon İstanbullu için, ÇOK çalışacağız. Tam Yol İleri!" ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu’na, beni “Başkan Danışmanı” göreviyle onurlandırdığı için teşekkür ediyorum.

[Ayrıntılar aşağıda İBB açıklamasında].



Olağanüstü başarılı ve çalışkan Başkanımızla, 16 milyon İstanbullu için, ÇOK çalışacağız.



Tam Yol İleri! pic.twitter.com/Q6QVt4n35O — Av. Ece Güner (@AvEceGuner) July 5, 2024

Serkan Özcan ise, "Bugün itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sn.Ekrem İmamoğlu’nun danışmanlığı görevine atanmış buluyorum. Beni bu göreve layık gören Sn. İmamoğlu’na teşekkürlerimi sunuyorum. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımla arz ederim" dedi.