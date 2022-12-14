AKP'lilerden İmamoğlu kararına tepki yağdı

14 Aralık 2022 Çarşamba, 23:14

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada karar açıklandı. İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi, siyasi yasak getiren 53. madde uygulandı. Karar İstinaf Mahkemesi ve Yargıtay'da kesinleşirse İmamoğlu'nun belediye başkanlığı düşecek, hiçbir seçimde aday olamayacak.

Mahkeme kararına muhalefetin yanı sıra AKP'li isimlerden de tepki geldi. Eski bakan, AKP üyesi Hüseyin Çelik, verilen cezanın “AK Parti iktidarına yapılmış en büyük kötülük” olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Sayın Ekrem İmamoğlu’na verilen ceza, AK Parti iktidarına yapılmış en büyük kötülüktür. 1998’de İBB Başkanı iken Sayın Erdoğan’a verilen ceza ile bunun ne farkı var? Askerin ve yargının siyaseti şekillendirme çabası her zaman ters tepmiştir. Bu karar, sadece muhalefeti konsolide eder.”

MÜCAHİT BİRİNCİ DE LİSTEDE...

AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Hukukçu olarak defalarca ifade ettim, TCK'daki 'siyaset yasağı' olarak bilinen hak mahrumiyeti cezasının tartışılması elzem." ifadelerini kullandı.