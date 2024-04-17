AKP’lilerin ‘ıstakoz’ sevdası… Sosyal medyadan paylaştı

AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı’nın tepki toplayan ıstakoz paylaşımından sonra Mamak Belediyesi’nin AKP’li üyesi Salih Kahraman’ın da lüks otelde yediği ıstakozla poz verdiği ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.04.2024 - 10:23
AKP’lilerin ‘ıstakoz’ sevdası… Sosyal medyadan paylaştı
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AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın ıstakoz paylaşımından sonra, AKP üyesi bir başka isim olan Mamak Belediyesi meclis üyesi Salih Kahraman da lüks bir otelde yediği ıstakozla çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Ankara Mamak Belediye Meclis üyesi ve AKP'li olan Salih Kahraman, tatil için gittiği Antalya'da kaldığı lüks bir otelde ıstakoz yediği ve yemek masasının fotoğrafını "Balık" notuyla sosyal medyada paylaştığı ortaya çıktı.


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