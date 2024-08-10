AKP’lilerin yönetici olduğu üniversitede adrese teslim kadro ilanları yine gündemde

Yayınlanma: 10.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 10.08.2024 - 04:00

Mütevelli Heyet Başkanlığını eski AKP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mevlüt Uysal’ın yaptığı üniversitede ‘din’ odaklı kadrolaşma ile dikkat çekiyor. Bu durum üniversitenin kadro ilanlarına da yansıyor.

Üniversite yönetimi tek bir günde yayınladığı üç farklı kadro ilanında İslam’a ilişkin çalışma yapma şartı aradı. Eğitim Fakültesi’nde özel eğitim bölümü zihin engelliler eğitimi anabilim dalı doktor öğretim üyesi için bir ilan açtı. Bu ilanda ‘manevi’ yönelimli psikolojik danışmanlık alanında çalışmalar yapmak şartı arandı. Mimari restorasyon programı doktor öğretim üyesi için çıkılan ilanda ise ‘İslam tarihi ve sanatları’ alanında çalışmalar yapmak şartı arandı. Yine Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü için yayımlanan doçent ilanında ise ‘İslam siyaset düşüncesi’ alanında çalışmalar yapmak şartı arandı.

Söz konusu ilan ‘adrese teslim kadro’ tartışmasını akıllara getirdi.

BİNA TAHSİSİ YARGIDA!

Üniversitenin rektörlük olarak kullanılan binası da tartışma konusu olmuştu.

İBB mayıs ayı Meclis toplantısında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’ne AKP döneminde bedelsiz olarak verilen tarihi binanın tahsisi iptal edildi.

Meclis’e sunulan teklifte, 2010 yılında eski Fatih Belediye Başkanlığı binası ile yanında bulunan mahzenin üniversite hizmetlerinde kullanılmak şartıyla Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’ne 25 yıl süre ile bedelsiz olarak tahsis edildiği belirtildi.

Rektörlük olarak kullanılan binayı boşaltmayan üniversite, belediye Meclis kararının yürütmesinin durdurulması için İdare Mahkemesine başvurdu. İstanbul 4. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Mahkemenin, tahsisi iptal eden İBB Meclis Kararı’nı iptal edip etmeyeceği önümüzdeki günlerde belli olacak.

