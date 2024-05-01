AKP’nin ‘1 Mayıs’ ablukası altında… Saraçhane’de toplanmalar başladı!
İstanbul Saraçhane Meydanı'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısı ile erken saatlerde güvenlik önlemleri alınırken, alanda toplanmalar başladı. Taksim'e çıkan yollar polis tarafından kapatıldı. Saraçhane'den saat 10:00'da Taksim'e çıkmak için yürüyüşün başlaması planlanıyor.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısıyla kutlama yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs'ı kutlamak isteyen konfederasyon, sendikalar, işçi grupları ve siyasi parti temsilcileri Saraçhane'de toplanmaya başladı.
Alana girmek isteyen yurttaşlar, üst aramasından geçirildi. Valiliğin kararıyla yasaklanan Taksim Meydanı'na yürüyüş noktaları ise bariyerler ve TOMA araçlarıyla kapatıldı.
CHP Gençlik Örgütünün "Kırılsın Zincirler Özgürleşsin İşçiler" pankartı çevresinde toplanmalar oluyor.
Saraçhane Meydanı'nda şu an CHP'nin ve DİSK'in otobüsü bulunuyor. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu erken saatlerde Saraçhane Meydanı'na geldi.
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