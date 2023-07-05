AKP’nin 7 il başkanlığına yeni atama
AKP’de Adıyaman, Erzincan, Kars, Kırıkkale, Muğla, Niğde ve Uşak il başkanlıklarına atama yapıldı.
AKP Teşkilat Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla 7 il başkanlıklarına atama yapıldı.
Buna göre, Adıyaman İl Başkanlığı’na Emrah Erkan Bulucu, Erzincan İl Başkanlığı’na Mehmet Cavit Şireci, Kars İl Başkanlığı’na Muammer Sancar, Kırıkkale İl Başkanlığı’na Engin Pehlivanlı, Muğla İl Başkanlığı’na Gültekin Akça, Niğde İl Başkanlığı’na Mustafa Özdemir, Uşak İl Başkanlığı’na Himmet Yaşar'ın atandığı bildirildi.
Açıklamada, bu illerde görev yapan eski il başkanlarına, bugüne kadar gösterdikleri özverili çalışma ve gayretleri dolayısıyla teşekkür edildi, yeni il başkanlarına da başarılar dilendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Memurların zam oranı açıklandı
- Michail Antonio kimdir, nereli, kaç yaşında?
- 'Çok şaşırdığım tarikat buluşması...'
- Erdoğan, Saray'da Koç ailesini ağırladı
- Haziran ayı enflasyon oranı belli oldu!
- Beyanname ve bildirim verme süresi uzatıldı
- Memur maaşında yeni gelişme
- Refah paysız maaş zamları belli oldu!
- Valilikten 'nargile' kararı
- MTV iki katına çıkarıldı!