AKP'nin hedefinde stokçular var: Cezaların artırılması gündemde
AKP Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, stokçuluğun, fırsatçılık ve millet düşmanlığı olduğunu söyledi.
AKP Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Meclis'te basın toplantısı düzenledi.
Yurttaş ekonomik krizle mücadele ederken Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın bütün ülkeyi ifade ettiğini öne süren Aydemir, muhalefetin, "atanmışlar-seçilmişler" gibi bir ayrım yaptığını; bakanların sandıktan çıkmadığını ama sandıktan çıkan, yüzde 50'nin üzerinde oy alan Cumhurbaşkanı tarafından seçildiklerini anımsattı. İbrahim Aydemir, "Onun için gelip Meclis'te yemin ediyorlar. Bu ezberlerinin hiçbir hükmü yok" dedi.
Aydemir, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bütçesinde, kültürel etkinliklerin tanıtılması ve duyurulması için 50 milyon; halkla ilişkilere yönelik faaliyetler için 407 milyon; kurumsal tanıtım faaliyetleri için 373 milyon ayrılmış. Neredeyse bir milyara yakın. Bunlara baktığınızda Cumhurbaşkanlığı bütçesini tenkit ederken daha insaflı, daha vicdanlı olmak zorunda kalırsınız. Millet bunlara, gerçeklerden uzak, sadece yalan ve iftiraya yöneldikleri için sırtını dönüyor. Şu an sıkıntılı bir dönem yaşıyoruz. Ekonomik olarak sıkıntılar var, kabul ediyoruz ama bu bizimle ilgili değil, dünyadaki gelişmelerle ilgili. Milletimiz de bu hakikati görüyor. Bu sıkıntılı dönemi birlikte aşacağız. Yapılan bütçe, Allah'ın izniyle bereket getirecek. İnşallah bu bütçe, yaşadığımız sıkıntıları giderecek, vira bismillah zemini olacaktır."
CEZALARIN ARTIRILMASI GÜNDEMDE
Stokçuluğa yönelik cezaların artırılmasını da içeren kanun teklifinin TBMM Başkanlığına sunulduğunu hatırlatan Aydemir, "Bu yasa çalışmasıyla müeyyideler caydırıcı hale gelecek. Stokçuluk fırsatçılıktır, millet düşmanlığıdır" ifadesini kullandı.
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