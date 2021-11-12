'Şekere yüzde 50 zam gelecek' iddiası Meclis gündeminde: Şekerin stoklandığı iddiaları doğru mu?
CHP'li Sezgin Tanrıkulu, şekere yüzde 50 zam yapılacağı iddialarının olduğunu belirterek, Bakan Bekir Pakdemirli'ye, "Şekerin stoklandığı iddiaları doğru mudur?" sorusunu yöneltti.
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, şeker fabrikalarının şeker stokladığı iddialarını Meclis gündemine taşıdı. Tanrıkulu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye, “Zam beklentisi ile şekerin stoklanması akabinde Türkiye’de 2021 yılında vatandaşın şeker kuyruklarında beklemesinin önüne nasıl geçilecektir?” diye sordu.
Sezgin Tanrıkulu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi. Tanrıkulu, önergesinin gerekçelerini, “Şekerin, şeker fabrikaları tarafından stoklandığı iddiaları var. O nedenle bakanlığa sorduk; şeker kıtlığı noktasında hangi önlemleri aldınız? Şekere yüzde 50 zam yapılacağı noktasında iddialar var” diye açıkladı.
"ESNA, ŞEKER TEMİNİNDE BÜYÜK ZORLUK YAŞIYOR"
Tanrıkulu, şöyle konuştu:
“Şeker fabrikaları özelleştirildi. Bu özelleştirmelere karşı çıkmıştık ama maalesef rant dağıtmak amacıyla bu fabrikalar tümüyle özelleştirildi. Şimdi Türkiye’de şeker sıkıntısı var, bakkallar toptancılardan şeker alamıyorlar. Şekerin, şeker fabrikaları tarafından stoklandığı iddiaları var, o nedenle bakanlığa sorduk; şeker kıtlığı noktasında hangi önlemleri aldınız? Şekere yüzde 50 zam yapılacağı noktasında iddialar var. Bu nedenle şeker fabrikalarında stoklama var mı yok mu bunu araştırın. Varsa bu stokları ortadan kaldırın ve bakkallar ile diğer tüketicilerin şeker alması için ve zammın olmaması için bu stoklanmanın da kötüye kullanılmaması için tedbirleri alın diye sorduk. Gerçekten de sokakta vatandaşlar ve küçük esnaf, şeker temininde büyük zorluklar yaşıyor.”
CHP’li Tanrıkulu, önergesinde, Bekir Pakdemirli’ye şu soruları yöneltti:
- Türkiye genelinde vatandaşların toz ve küp şekere erişimde büyük sıkıntı yaşadığı ifade edilirken şekere yaklaşık yüzde 50’nin üzerinde zam yapılacağı ve şekerin stoklandığı iddiaları doğru mudur?
- İddialar doğru ise Bakanlığınızca zam beklentisine karşı stoklamanın önüne geçilmesi amacıyla ne tür etkili ve somut önlemler alınacaktır?
- Türkiye genelinde 2021 yılı itibariyle şeker pancarı üretimi toplamı ne kadardır?
- Zam beklentisi ile şekerin stoklanması akabinde Türkiye’de 2021 yılında vatandaşın şeker kuyruklarında beklemesinin önüne nasıl geçilecektir?
- Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’nin kendi stoklarında ne kadar şeker bulunmaktadır?
- Bahse konu stokların piyasada yükselen/yükselecek şeker fiyatlarını düşürmek için piyasaya arzı yönünde bir hazırlık var mıdır?
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