AKP’nin inadı İstanbul Sözleşmesi’ne: 'Bu ülkenin kadınları biat etmez'

Yayınlanma: 15.11.2024 - 18:57

Güncelleme: 15.11.2024 - 18:57

Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi’nden tek imzayla çıkan AKP, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Kadının İlerlemesi Teşkilatı’na Türkiye’nin katılımına ilişkin anlaşmayı dün TBMM gündemine yeniden getirdi.

2019 yılında TBMM’ye ilk kez sunulduğunda kadınları ‘erkeklerin saygı duyulan eşleri’ olarak tanımlayan ifadeleri nedeniyle geri çekilen İİT Kadının İlerlemesi Teşkilatı Tüzüğü bugün yeniden Dışişleri Komisyonu’nda görüşüldü. Asli metni aynen korunan tüzükte bu kez kadınlar ‘erkeklerin saygın ortakları’ olarak tanımlandı.

Komisyonun CHP’li üyeleri, kadınların bu şekilde tanımlanması nedeniyle teklife tepki gösterdi. Tartışmalar sonrasında Komisyon Başkanı Fuat Oktay’ın önerisiyle Dışişleri Bakanlığı’nın Komisyona yeniden sunum yapması yönünde alınan karar ile anlaşma gündemden çıkarıldı.

‘TEPKİMİZ GÜNCELLİĞİNİ KORUMAKTADIR’

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmede bulunan Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) Başkanı Canan Güllü, kadın mücadelesi içinde 22 yıldır ‘AKP iktidarını yakından tanıdıklarını’ belirterek, “Gündemin aleyhlerine işlediğini gördükleri an hemen daha fazla dikkat çekecek bir konuya yöneliyorlar. 2019 yılında yine gündemimize gelen ve tepki verdiğimiz bir konuydu. O gün verdiğimiz tepki bugünde ziyadesiyle daha fazla olarak güncelliğini korumaktadır. Türkiye anayasasına göre laik bir ülkedir. Anayasada kadınlar; kadın erkek eşitliği üzerine haklara sahiptir. Bu ülkede kadınlar kocalarına hizmet etmek adına yetiştirilmez, evlenmez” dedi.

‘NÜFUSUN YÜZDE 4’Ü’

Aksi yöndeki fikirlere cemaat ve tarikatların sahip olduğuna işaret eden Güllü, nüfusa oranlarının ise yüzde 4 olduğunu söyledi. Güllü, “Bu orana güvenip hareket eden iktidara kendi işi ile ilgilenip sosyal politikalar konusuna emek vermesini öneririm. Bu ülkenin kadınları biat etmez” ifadesini kullandı.

CHP’LI ÇAKIRÖZER: BU NASIL ÇELİŞKİ?

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ise komisyonda söz konusu anlaşmaya, “Düzelttik diye geldiniz. ‘Erkeğin saygı duyulan eşi’ ifadesini ‘erkeğin saygın ortağı’ yapmışsınız. Ama anlaşmada İngilizcesi aynen duruyor. Bir taraftan milyonlarca kadının güvencesi İstanbul Sözleşmesi’nden çıkıyorsunuz, diğer taraftan İslam İşbirliği Teşkilatı’nda kadını böyle gören bir teşkilata üye olalım diyorsunuz. Bu ülkede kadınlar erkeklerin saygın ortağı olmadan önce yaşam mücadelesi veriyor. Türkiye’de kadınlar her şeyden önce eşitlik ve can güvenliği istiyor. Evet bu anlaşma İslam dünyasında kadınların iyiliği için hazırlanmış olabilir. Ama siz bir taraftan milyonlarca kadının güvencesi Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi’nden çıkıyorsunuz, bir taraftan 6284 sayılı kadını şiddete karşı koruyacak kanunu yumuşatmaya çalışıyorsunuz, diğer taraftan İslam İşbirliği Teşkilatı’nda böyle bir Tüzüğü onaylatmak için Meclis’e teklif getiriyorsunuz. Bu nasıl bir çelişkidir?” sözleriyle tepki gösterdi.