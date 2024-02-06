AKP'nin İstanbul'daki kamu zararını hesapladılar: 'Unutma İstanbul'
‘Unutma İstanbul’ isimli sosyal medya hesabı, AKP yönetimindeki İstanbul’da verilen kamu zararlarını ortaya çıkardı.
Sosyal medya platformunda ‘Unutma İstanbul’ isimli hesap, AKP’nin yönetimindeki İstanbul’daki kamu zararlarını hesapladığı bir paylaşım yaptı.
“Ak Partili ve yakınlarının neden olduğu 184 milyon dolar kamu zararını #Unutmaİstanbul” başlığıyla paylaşılan videoda, şu ifadeler kullanıldı:
“25 yıl boyunca iktidar himayesi altındaki dernek, cemaat vakıfları ve Ak Partililerin yakınlarından arsa, bina ya da dükkânlar İBB adına fahiş fiyatlarla satın alındı.”
Ak Partili ve yakınlarının neden olduğu 184 milyon dolar kamu zararını #Unutmaİstanbul— Unutma İstanbul (@unutma_istanbul) February 5, 2024
25 yıl boyunca iktidar himayesi altındaki dernek, cemaat vakıfları ve Ak Partililerin yakınlarından arsa, bina ya da dükkânlar İBB adına fahiş fiyatlarla satın alındı. pic.twitter.com/CcsNBGjbvT
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul Adliyesi'ne terör saldırısı!
- Çağlayan'daki terör saldırısında yeni gelişme
- Bakan Koca'ya Hatay'da protesto
- Ünlü oyunculara 'belediye' şoku!
- Dikkat çeken 'Lütfü Savaş' açıklaması
- AKP'nin valiliğinde ‘etkinlik’ paniği!
- Kral 3. Charles'a kanser teşhisi kondu!
- Oy yoksa oyarım!
- Badou Ndiaye, Süper Lig ekibine imza attı!
- Hafize Gaye Erkan sosyal medya profilini güncelledi