AKP'nin İstanbul'daki kamu zararını hesapladılar: 'Unutma İstanbul'

Yayınlanma: 06.02.2024 - 16:59

Güncelleme: 06.02.2024 - 17:01

Sosyal medya platformunda ‘Unutma İstanbul’ isimli hesap, AKP’nin yönetimindeki İstanbul’daki kamu zararlarını hesapladığı bir paylaşım yaptı.

“Ak Partili ve yakınlarının neden olduğu 184 milyon dolar kamu zararını #Unutmaİstanbul” başlığıyla paylaşılan videoda, şu ifadeler kullanıldı:

“25 yıl boyunca iktidar himayesi altındaki dernek, cemaat vakıfları ve Ak Partililerin yakınlarından arsa, bina ya da dükkânlar İBB adına fahiş fiyatlarla satın alındı.”