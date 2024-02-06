AKP'nin İstanbul'daki kamu zararını hesapladılar: 'Unutma İstanbul'

‘Unutma İstanbul’ isimli sosyal medya hesabı, AKP yönetimindeki İstanbul’da verilen kamu zararlarını ortaya çıkardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.02.2024 - 16:59
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Sosyal medya platformunda ‘Unutma İstanbul’ isimli hesap, AKP’nin yönetimindeki İstanbul’daki kamu zararlarını hesapladığı bir paylaşım yaptı. 

“Ak Partili ve yakınlarının neden olduğu 184 milyon dolar kamu zararını #Unutmaİstanbul” başlığıyla paylaşılan videoda, şu ifadeler kullanıldı:

“25 yıl boyunca iktidar himayesi altındaki dernek, cemaat vakıfları ve Ak Partililerin yakınlarından arsa, bina ya da dükkânlar İBB adına fahiş fiyatlarla satın alındı.”


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