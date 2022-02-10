Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

10 Şubat 2022 Perşembe, 09:13

Süper Lig'de son olarak Antalyaspor karşısında puan kaybeden Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe ile karşılaşacak. Son şampiyon rakibini yenerek moral bulmayı hedefliyor.

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek. Müsabaka A Spor'dan yayınlanacak.

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren siyah-beyazlı takım, 2021-2022'deki 5. tur mücadelesinde Altay'ı 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.

Kupanın 4. turunda Kahta 02'yi 5-0 yenen Göztepe ise 5. turda Yılport Samsunspor'a 1-0 üstünlük kurarak son 16 turunda mücadele etme hakkı yakaladı.

İki takım arasında Spor Toto Süper Lig'de oynanan maçta Beşiktaş, evinde Göztepe'yi 2-1 mağlup etmişti.

BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK

Bugünkü mücadele öncesinde Beşiktaş’ta N’Koudou, Umut Meraş, Rosier ve Mert Günok’un sakatlıkları bulunuyor. Göztepe de ise Adis Jahovic bugün yine sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.