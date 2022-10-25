AKP’nin kentsel dönüşümüne kurban giden Tozkoparan’da çalışmalar bitmek üzere

25 Ekim 2022 Salı, 04:00

Seçim öncesi İstanbul’daki kentsel dönüşüm baskınlarını artıran AKP, Okmeydanı Fetihtepe ve Beykoz Tokatköy’den sonra Güngören Tozkoparan’da da çalışmaları hızlandırdı.

Çalışmaların neredeyse sona geldiği mahallede yaklaşık üç yıldır direnişini sürdüren yurttaşlar, evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bu süreçte, belediye ve polis ekipleri sabaha karşı mahalleyi abluka altına aldı. TOMA ve çevik kuvvet ekiplerinin sevk edildiği mahalledeki yurttaşlar evlerini vermemek için direndi. Mahallelilerin aktardığına göre ekipler, kapısını açamadıkları eve komşu duvarını kırarak girdi. Evlerini terk etmek istemeyen yurttaşlar ise gözaltına alındı. Yıllardır süren direnişlerinin ardından yurttaşlar birer birer evlerini terk etmek zorunda kaldı. Yaşadıkları bölgeden ayrılan yurttaşlar yaklaşık üç yıllık dayanışmalarını Cumhuriyet’e aktardı.

"ANILARIM YOK OLDU"

40 yıldır Tozkoparan’da yaşayan Fidan Özdemir, evini terk etmek zorunda kalanlardan. Özdemir, “Bütün anılarım yok oldu. Çocuklarımı ve torunlarımı burada büyüttüm. Torunum bir daha buradaki parka çıkamayacak. Kim nereye gitti bilmiyorum ama mücadeleye devam edenlerle beraberiz. Tozkoparan eninde sonunda bizim olacak” dedi. Yaklaşık 38 yıldır bölgede yaşayan Ramazan Eresen de “Ben bu evde evlendim. Çocuklarım doğdu ve büyüdü. Geçmişimizi yıkıyorlar” ifadelerini kullandı.

"ZULMÜN HESABINI VERECEKLER"

Mahalleyi terk etmek zorunda kalan Haydar Cebeci, “Yıllarca süren direnişin vedası olmaz. Ayrı ayrı mahalle veya şehirlerde olsak bile bu haklı direnişe önderlik ettik. Bu işin artık başka bir boyutu var. Benim yaşam hakkımı gasp edenlerden er veya geç hukuki çerçevede hesabını soracağım. Türkiye’nin adaletine güveniyorum, bir gün mutlaka tecelli edecektir. Tozkoparan ruhu vedalaşmamalı” dedi. 24 yıldır mahallede yaşayan bir yurttaş da “Her ne kadar taşınmak zorunda bırakılsak da kalbimiz ve gönlümüz Tozkoparan’da. Bu davadan vazgeçmiş değilim. Mahalle halkına yapılan zulmün hesabını verecekler” ifadelerini kullandı.

"DAHA YENI BAŞLIYORUZ"

Haluk Çavuşoğlu ise “Uzun soluklu bir mücadele oldu ve bu işin kazananı biz olacağız. Yıllarca çektiğimiz yanlarına kâr kalmayacak. Düne kadar birbirimize selam verirken artık sarılıyoruz. Mücadelemiz daha yeni başlıyor. Biz her mahkemeye gittiğimizde bunun siyasi bir karar olduğunun farkındaydık. Hukuk düzgün ilerlediğinde haklı çıkacağız. Bugün bunu yapanların ilerleyen zamanlarda da yargılanacağını biliyoruz” diye konuştu.