Tozkoparan’daki yıkımın ardından çocukların psikolojisi bozuldu

20 Ekim 2022 Perşembe, 04:00

AKP’li belediyelerin kentsel dönüşüm adı altında İstanbul’un çeşitli yerlerinde gerçekleştirdiği yıkımlar yurttaşların hayatını olumsuz etkiliyor. Beyoğlu Okmeydanı, Beykoz Tokatköy ve Güngören Tozkoparan’da polis ve belediye ekipleri baskınlar gerçekleştirmişti.

Peker ailesi de Tozkoparan’daki yıkımdan payına düşeni aldı. Aile yıkımdan bir gün önce evlerini terk etmek zorunda kaldı. Önceki gün kamuoyunda paylaşılan bir fotoğraf ise gündem oldu. Ailenin 8 yaşındaki çocuğu Çınar’ın, evlerini terk etmeden önce kapıya yazdığı “Korkmayın biz çıktık, kapıyı kırmanıza gerek yok” notu sosyal medyada çokça paylaşıldı. Çınar’ın annesi Canan Peker, bu süreçte yaşadıklarını ve yıkımın bıraktığı izi Cumhuriyet’e anlattı.

"KORKMASINLAR İSTEDİK"

Evden çıktıkları gün perişan olduklarını söyleyen anne Canan Peker, “Bir kentsel dönüşüm bekliyorduk ama bu şekilde olacağını düşünmüyorduk. Çarşamba günü baskına gelecekleri için önceden evimizi boşalttık. Daha önce 18 gün kadar altyapımız kesikti. O zamanlarda bile yaşamaya devam ettik” dedi.

Çocuklara korkuyu yaşatmamak için evlerini bıraktıklarını dile getiren Peker, “Evi terk etmeden bir gün önce oğlum Çınar o notu yazdı. Daha önce mahalleye baskınlar olduğu için başkalarının yaşadıklarına tanık oldu. İnsanların nasıl zor durumda kaldıklarını gördü. Evi boşaltmadan önce de Çınar gece gündüz, ‘Anne elektrik ve suyu yine mi kesecekler?’ diye ağlıyordu. Çocuklarımızın psikolojisini bozdular. Yıkım olacağı gün 14 yaşındaki oğlum yıkım günü sabah 04.00’e saati kurdu, ‘Anne ben de eski evin oraya gideceğim’ dedi” diye konuştu.

Çocukların polis gördüklerinde çekindiklerini belirten Peker, “Daha önce mahallede gaz bombası, plastik mermi atıldı ve insanlar gözaltına alındı. Bu yüzden çocuklarımız da korkmaya başladı. Büyük oğlum, ‘Anne ben polis olamam, böyle bir şeyi yapamam’ diyor” ifadelerini kullandı.