AKP'nin seçim 'çalışması': İşçileri karşısına dizdi, kahvaltı ederken oy istedi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde AKP’nin Belediye Başkan Adayı olan Muhammed Vurmaz, şantiyede seçim çalışması yaptı. Vurmaz’ın işçilerin karşısında kahvaltı ederken verdiği görüntü, sosyal medya hesabından paylaşıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.03.2024 - 10:01
AKP'nin seçim 'çalışması': İşçileri karşısına dizdi, kahvaltı ederken oy istedi
Abone Ol google-news

Balıkesir'in Edremit ilçesinde AKP'den Belediye Başkan Adayı olan Muhammed Vurmaz, Edremit Belediyesi Zeytinli Fen İşleri şantiyesini ziyaret etti. Vurmaz'a AKP İlçe Başkanı Murat Tuna ve MHP İlçe Başkanı Gökhan Selcan da eşlik etti.

Vurmaz ve AKP'li, MHP'li isimler masada kahvaltı yaparken işçilerin elleri önde ayakta beklemesi tepki çekti.

Vurmaz, şantiye ziyaretinin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. "Güne başlangıcı, Edremit Belediyesi Zeytinli Fen İşleri Şantiyesi'nde çalışan arkadaşlarımızla kahvaltı programında buluşarak yaptık. Gerçekleştirdiğimiz ziyarette bizlere gönlünü açan hemşehrilerime teşekkür ederim. Ortak akla dayalı yönetim anlayışımızla, Edremit'in güçlü yarınlarında buluşmak dileğiyle" dedi.

YSK YASAKLAMIŞTI

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin siyasi partilerce ve bağımsız adaylarca gerçekleştirilecek seçim propagandasının usul ve esaslarının belirlendiği Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kararı 20 Aralık 2023 günü Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, seçim takvimi başlangıç tarihi olan 1 Ocak 2024 ile 30 Mart 2024 tarihleri arasında; kamu hizmeti görülen bina ve tesislerde sözlü propaganda yapılması yasaklandı.


Balıkesir haberleri edremit haberleri işçiler haberleri Seçim haberleri yerel seçim haberleri Muhammed Vurmaz haberleri

İlgili Haberler

Erdoğan

Erdoğan "Son seçimim" demişti, AKP'li Elitaş: “Ölüm bizi ayırıncaya kadar…”
Erdoğan'ın anons ettiği AKP Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu yuhalandı! Erdoğan şaşırdı, apar topar müzik müdahalesi...

Erdoğan'ın anons ettiği AKP Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu yuhalandı! Erdoğan şaşırdı, apar topar müzik müdahalesi...
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor... Prof. Dr. Aziz Çelik: 'AKP ilave ödemeyi emekli aylıklarına dahil etmedi'

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor... Prof. Dr. Aziz Çelik: 'AKP ilave ödemeyi emekli aylıklarına dahil etmedi'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

TİP'li Sera Kadıgil: Erdoğan'ın siyaseti bırakması, Teoman'ın müziği bırakması gibi

TİP'li Sera Kadıgil: Erdoğan'ın siyaseti bırakması, Teoman'ın müziği bırakması gibi
Enes Ünal takımına son dakikada nefes verdi!

Enes Ünal takımına son dakikada nefes verdi!
Murat Kurum'dan İmamoğlu'na: Ben olsam emin olun istifa ederim

Murat Kurum'dan İmamoğlu'na: Ben olsam emin olun istifa ederim
Günlük burç yorumları: 10 Mart 2024 Pazar Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 10 Mart 2024 Pazar Balık burcu yorumu
Okyanusta görüntülendi: 200 yıl önce nesli tükenmişti

Okyanusta görüntülendi: 200 yıl önce nesli tükenmişti
Trabzonspor geriden geldi, fark attı! Trabzonspor 5-1 Fatih Karagümrük

Trabzonspor geriden geldi, fark attı! Trabzonspor 5-1 Fatih Karagümrük
Eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Seçimlerin yenilenmesi halinde Erdoğan'ın üçüncü defa aday olması anayasal hakkıdır

Eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Seçimlerin yenilenmesi halinde Erdoğan'ın üçüncü defa aday olması anayasal hakkıdır
4 maçtır kazanamıyorlardı: Shota Arveladze’den flaş Fatih Karagümrük kararı!

4 maçtır kazanamıyorlardı: Shota Arveladze’den flaş Fatih Karagümrük kararı!