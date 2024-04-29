AKP’nin Taksim korkusu… Yurttaşa bariyer örülüyor!

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için Taksim Meydanı’na demir bariyerler getirildi.

DHA
Yayınlanma: 29.04.2024 - 14:38
AKP’nin Taksim korkusu… Yurttaşa bariyer örülüyor!
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 1 Mayıs öncesi yaptığı açıklamada “Taksim Meydanı toplantı ve gösteri yürüyüşü için uygun değildir” dedi. 

Taksim Meydanı’nda güvenlik önlemleri alınmaya başlandı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için Taksim Meydanı’nı ve Gezi Parkı çevresine demir bariyerler getirildi. Taksim Cumhuriyet Anıtı’nın etrafı bariyerlerle kapatıldı.

Bariyerlerin bir kısmı ise hazır bekletiliyor.

1 Mayıs sabahı Taksim Meydanı ve meydana çıkan yollar araç ve yaya trafiğine kapalı olacak.

1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'nın yasaklanmasına sol ve sosyalist partilerden ortak tavır gelmiş ve Taksim’e yürümek üzere Saraçhane’de saat 10.00’da buluşma çağrısı yapmışlardı.


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