AKP’nin Taksim korkusu… Yurttaşa bariyer örülüyor!
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için Taksim Meydanı’na demir bariyerler getirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 1 Mayıs öncesi yaptığı açıklamada “Taksim Meydanı toplantı ve gösteri yürüyüşü için uygun değildir” dedi.
Taksim Meydanı’nda güvenlik önlemleri alınmaya başlandı.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için Taksim Meydanı’nı ve Gezi Parkı çevresine demir bariyerler getirildi. Taksim Cumhuriyet Anıtı’nın etrafı bariyerlerle kapatıldı.
Bariyerlerin bir kısmı ise hazır bekletiliyor.
1 Mayıs sabahı Taksim Meydanı ve meydana çıkan yollar araç ve yaya trafiğine kapalı olacak.
1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'nın yasaklanmasına sol ve sosyalist partilerden ortak tavır gelmiş ve Taksim’e yürümek üzere Saraçhane’de saat 10.00’da buluşma çağrısı yapmışlardı.
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