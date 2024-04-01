Yayınlanma: 01.04.2024 - 15:02

Güncelleme: 01.04.2024 - 15:02

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin partilerin kazandığı belediyer kesin olmamakla birlikte netleşmiş durumda. Pek, Türkiye genelinde AKP, CHP, YRP, MHP, DEM, İYİ Parti ne kadar oy aldı? AKP, CHP, YRP, MHP, DEM, İYİ Parti hangi belediyeleri kazandı?

CHP YEREL SEÇİMLERDE KAÇ OY ALDI?

Anadolu Ajansı'nın verilerine göre Cumhuriyet Halk Partisi 17 milyon 350’yi aşkın oy alarak birinci parti olmayı başardı.

CHP KAÇ BELEDİYE KAZANDI?

CHP 14'ü büyükşehir, 21 il, 337 ilçe ve 48 belde kazanarak toplamda 420 belediyeyi kazanmayı başardı.

CHP HANGİ BÜYÜKŞEHİRLERİ KAZANDI?

CHP'nin 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kazandığı büyükşehirler şöyle;

İstanbul

Ankara

İzmir

Bursa

Antalya

Balıkesir

Eskişehir

Denizli

Muğla

Aydın

Tekirdağ

Mersin

Adana

Manisa

AKP YEREL SEÇİMLERDE KAÇ OY ALDI?

Anadolu Ajansı'nın verilerine göre AKP 16 milyon 313 bin oy alarak yüzde 35,49'luk bir oy oranına ulaştı.

AKP KAÇ BELEDİYE KAZANDI?

AKP 12'si büyükşehir, 12 il, 356 ilçe ve 125 belde kazanarak toplamda 505 belediyeyi kazanmayı başardı.

AKP HANGİ BÜYÜKŞEHİRLERİ KAZANDI?

AKP'nin 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kazandığı büyükşehirler şöyle;

Malatya, Ordu, Kocaeli, Sakarya, Erzurum, Samsun, Trabzon, Kahramanmaraş, Konya, Gaziantep, Kayseri, Hatay

YRP YEREL SEÇİMLERDE KAÇ OY ALDI?

Anadolu Ajansı'nın verilerine göre belediye başkanlıkları yarışında Yeniden Refah Partisi (YRP), toplamda 2 milyon 787 bin oy alarak yüzde 6.15'lik bir oy oranına ulaşarak seçimi üçüncü sırada tamamladı.

YRP KAÇ BELEDİYE KAZANDI?

YRP 1'i büyükşehir, 1 il, 39 ilçe ve 19 belde kazanarak toplamda 60 belediyeyi kazanmayı başardı.

YRP HANGİ BÜYÜKŞEHİRLERİ KAZANDI?

YRP'nin 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sadece Şanlıurfa'yı kazandı.

MHP YEREL SEÇİMLERDE KAÇ OY ALDI?

Anadolu Ajansı'nın verilerine göre belediye başkanlıkları yarışında MHP, toplamda 2 milyon 290 bin oy alarak yüzde 4,98'lik bir oy oranına ulaşarak beşinci parti oldu.

MHP KAÇ BELEDİYE KAZANDI?

MHP 8 il, 122 ilçe ve 54 belde kazanarak toplamda 184 belediyeyi kazanmayı başardı.

MHP HANGİ BÜYÜKŞEHİRLERİ KAZANDI?

MHP'nin 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde büyükşehir kazanamadı.

İYİ Parti YEREL SEÇİMLERDE KAÇ OY ALDI?

Anadolu Ajansı'nın verilerine göre belediye başkanlıkları yarışında İYİ Parti 2 milyon 609 bin 802 oy alarak oy oranı Türkiye genelinde yüzde 5,68 oldu. Bu verilere göre İYİ Parti, Yeniden Refah Parti’sinden sonra 4. parti olarak kayıtlara geçti.

İYİ Parti KAÇ BELEDİYE KAZANDI?

İYİ Parti 1 il, 24 ilçe ve 4 belde kazanarak toplamda 29 belediyeyi kazanmayı başardı.

İYİ Parti HANGİ BÜYÜKŞEHİRLERİ KAZANDI?

İYİ Parti 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde büyükşehir kazanamadı.