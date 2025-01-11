AKP'ye geçeceği konuşuluyordu... Erdoğan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gürpınar ile bir araya geldi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde AKP'ye geçeceği iddialarıyla gündeme gelen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gürpınar'ı kabul etti.

AKP'ye geçeceği konuşuluyordu... Erdoğan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gürpınar ile bir araya geldi
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AA
Yayınlanma: 11.01.2025 - 21:14

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gürpınar'ı kabul etti.

Şanlıurfa'daki temasları kapsamında Valiliği ziyaret eden Erdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Gürpınar ile görüştü.

ERDOĞAN'A TABLO HEDİYE ETTİ

Basına kapalı gerçekleşen kabulde, Gürpınar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Allah'tan başka ezeli, ebedi bir varlık ve hakikat yoktur" yazılı hat tablo hediye etti.

GÜLPINAR, ŞEHRİ ERDOĞAN AFİŞLERİYLE DONATMIŞT

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP Şanlıurfa İl Başkanlığı 8. Olağan Kongresi için kente gelmesine sayılı günler kala Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden dikkat çeken bir hamle gelmişti.

Erdoğan'ın ziyareti öncesi kentteki ilan panoları, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından "Sayın Cumhurbaşkanım, peygamberler şehri Şanlıurfa'ya hoşgeldiniz" yazılı ve Mehmet Kasım Gülpınar imzalı afişlerle donatılmıştı.

Gülpınar'ın bu icraatı, bir süredir hakkında dile getirilen AKP'ye döneceği yönündeki iddiaları güçlendirmişti.


Etiketler: #Kasım Gülpınar #Recep Tayyip Erdoğan

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