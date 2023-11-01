Dilan Polat’ın gözaltına alınmadan önceki son paylaşımı gündem oldu
Kara para aklama iddiasıyla gündemde olan Engin Polat ile Dilan Polat’ın İstanbul’da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Dilan Polat’ın gözaltına alınmadan önce paylaştığı son Instagram hikayesi ise dikkat çekti.
Kara para aklama iddialarıyla uzun süredir Türkiye gündemini meşgul eden Dilan Polat ve eşi Engin Polat, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ikametlerinde gözaltına alındı.
Polat çiftinin yanı sıra, Dilan Polat’ın kardeşi Sıla Doğu, avukatları Ahmet Gün de gözaltına alındı.
SON PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU
Gözaltına alınmadan önce Dilan Polat’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise dikkat çekti.
Polat’ın paylaşımda, çocuğuna sarılıp ağladığı fotoğrafa ‘Vedalar ancak güzel yürekleri acıtır’ isimli şarkıyı eklediği görüldü.
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