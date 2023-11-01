Görüntüler ortaya çıktı: Engin Polat, Dilan Polat ve Sıla Doğu lüks evlerinden böyle gözaltına alındı

Yayınlanma: 01.11.2023 - 11:08

Güncelleme: 01.11.2023 - 11:08

Sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan, ardından kara para aklama iddialarıyla Türkiye'nin gündemine oturan Dilan Polat ve Engin Polat çiftine operasyon düzenlendi.

Dün gece saatlerinde Polat çifti hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararla birlikte İstanbul, Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa’da da eş zamanlı operasyonlar yapıldı.

Operasyonlar kapsamında Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat, Sıla Doğu ve Ahmet Gün’ün de aralarında bulunduğu toplam 14 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ikametlerinde gözaltına alınan Polat çifti ve beraberindekiler, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne getirildi.

LÜKS EVLERİNDEN BÖYLE GÖZALTINA ALINDILAR

Polat ailesinin Emniyet'teki işlemleri sürerken; son olarak ailenin lüks evlerinden gözaltına alınma anları da basına yansıdı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.