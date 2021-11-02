AKP'ye yakınlığıyla bilinen Abdulkadir Selvi, Gökçek'i yalanladı: 'Kitre bebek' krizi

02 Kasım 2021 Salı, 12:36

Ankara'nın eski büyükşehir belediye başkanı AKP'li Melih Gökçek, Beypazarı Tarihi Kent Müzesi'ne konulan kitre bebekler üzerinden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik iddialarda bulunmuştu.

ABB'yi hedef alan Gökçek, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla kitre bebekler için Ankaralının cebinden 8 bin lira çıktığını öne sürmüş, 'kitre bebek vurgunu' diyerek Yavaş'a yüklenmişti.

ABB'DEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi, tarih müzesinde sergilenen kitre bebeklere 'gereğinden fazla para ödendiği' iddialarına ilişkin açıklamada bulunmuştu.

Açıklamada, "İftira atılan haberlerde yer alan şekilde piyasadaki vasıfsız ve fabrikasyon şeklinde üretilen oyuncak bebeklerle ya da Ardahan kitre bebeği ile alakası yoktur. Fabrikasyon şeklinde üretilen oyuncak bebekler ya da Ardahan kitre bebeğinin Beypazarı'nda bulunan kent tarihi müzesinde sergilenmesi akla ve mantığa doğal olarak aykırıdır" ifadelerine yer verilmişti.

SELVİ DE GÖKÇEK'İ YALANLADI

Son olarak, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Beypazarı Kent Müzesi'ndeki kitre bebekler ile ilgili iddialara, ABB'nin ardından iktidara yakınlığı ile bilinen Abdulkadir Selvi'den de yanıt geldi.

Selvi, Hürriyet'teki yazısında Beypazarı Kent Tarihi Müzesi'ni gezdiğini belirterek, "Kitre bebekleri yerinde gördüm. Pazarda satılan oyuncak bebeklerden değil. Hayran kaldım. Abuk sabuk heykeller yapıp gülünç duruma düşenlerin bu sanatçılardan ders alması lazım" dedi.

Selvi'nin yazısından ilgili bölüm şu şekilde:

"Ankara'nın Beypazarı İlçesi’ndeki Kent Müzesi’ne yapılan Kitre Bebek’le ilgili tartışmalara girmedim. Çünkü yerinde görmem gerekiyordu. Hafta sonu Beypazarı’ndaydım. Gezdiği yerleri, gördüğü mekânları, yediğini, içtiğini yazan birisi değilim. Ama kitre bebek konusu siyasi bir tartışmaya neden olduğu için gözlemlerimi paylaşmak istedim."

"Daha önce birkaç kez ziyaret ettiğim Kent Müzesi’ni bu kez daha zenginleşmiş buldum. Bence Beypazarı Kent Müzesi daha büyük bir mekânı hak ediyor. Hatta tarihi bir mekân kent müzesine dönüştürülebilir. Zaten Beypazarı yaşayan tarih. Camileri, hanları, hamamları ve konukları ile Beypazarı bir müze kenti andırıyor. Ama yaşayan müze."

KENT MÜZESİNDE

"Kitre bebek denildiyse siz onu pazarlarda satılan oyuncak bebekler gibi düşünmeyin. Fatih’in hocası Akşemseddin’den Gündüz Alp’e kadar Beypazarı’nın tarihimize kazandırdığı şahsiyetlerin kitre malzemesinden yapılan büstleri var. Ama tartışmaya neden olan onlar değil. Beypazarı’nın tarihinde yer almış, Beypazarı’nın simgesi haline gelmiş meslek erbabının kitreden mankeni yapılmış. Semerci Mustafa Atıcı, ayakkabıcı Niyazi Akbacakoğlu, dokumacı İsmail Yanık, berber Hasan Hüseyin Budak gibi."

HAYRAN KALDIM

"Sadece mankenleri yapılmamış, mekânlar da düzenlenmiş. Gezdiğim Kent Müzesi’nde de, Hamam Müzesi’nde de Kültür Müzesi’nde de dikkatimi çeken bir nokta oldu. Müzenin temasına uygun olarak yufka açan kadınlardan yer sofrasına, gelinlerden dedelere kadar Beypazarı’nın değerleri kitreden yapılan mankenlerin üzerine giydirilen bölgeye özgü zengin folklorik kıyafetlerle sunuluyor. Kitreden yapılan mankenleri çok başarılı buldum. Hayatın içinden seçilmiş. Bunları yapan sanatçıları tebrik ediyorum. Abuk sabuk heykeller yapıp gülünç duruma düşenlerin bu sanatçılardan ders alması lazım. Hayran kaldım."