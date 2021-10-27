Mansur Yavaş'tan kara kış destek paketi
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 'Kara Kış Destek Paketi'yle ihtiyaç sahibi ailelere toplamda 600 milyon TL'lik yardımda bulunulacağını duyurdu. Yavaş, “Ankara ayazında dayanışmayla ısınıyoruz" açıklamasında bulundu.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamasının ardından bir duyuruda bulundu.
Yavaş, “600 Milyon TL’lik ‘Kara Kışa Destek Paketimizi’ başlatıyor, Ankara ayazında dayanışmayla ısınıyoruz. Başkent’te kimse yatağa aç girmeyecek, okumayan hiçbir çocuk kalmayacak. Çetin günleri birlikte aşacak, güneşli günlere birlikte ulaşacağız” ifadelerini kullandı.
600 Milyon TL'lik KARA KIŞ DESTEK PAKETİMİZİ başlatıyor, Ankara ayazında dayanışmayla ısınıyoruz.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) October 27, 2021
Başkent'te kimse yatağa aç girmeyecek, okumayan hiçbir çocuk kalmayacak.
Çetin günleri birlikte aşacak, güneşli günlere birlikte ulaşacağız. pic.twitter.com/yAZzaUFUYv
Sosyal medya hesabından videolu paylaşım yaparak ihtiyaç sahibi aileler için ‘Kara Kış Destek Paketi’ni açıklayan Yavaş şu ifadeleri kullandı:
- Sevgili ailem, bugüne kadar sizlerle birlikte 6 milyon tek yürek olduk. Hiç kimsenin ‘Bu kentte benim kimsem yok mu?’ sorusunu cevapsız bırakmadık. Cumhuriyetimizin başkentini, iyiliğin de başkenti haline getirdik. Bir yandan kuraklık, bir yandan pandemi süreci, bir yandan da ekonomik koşullar nedeniyle hemşehrilerimizin büyük bir kısmının çeşitli zorluklar yaşadığını biliyoruz. Bu sorunu aşmak için yeni bir sayfa açıyor, ‘Karakış Destek Paketimizi açıklıyoruz.
BAŞKENT KARTLARINA 500 LİRALIK EK DESTEK
- Yeni destek paketimizde, bize başvuran ihtiyaç sahibi ailelerimize doğalgaz desteğinde bulunacağız. Bu desteğe başvuru durumuna göre, 400 milyon lira civarında bütçe ayırırken, aralık ayında 220 bin ailemizin Başkent Kartına 500 liralık ayrıca destek tutarının yatırılması için çalışmalarımıza başladık.
'20 BİN CİVARINDA EVLADIMIZIN DA SERVİS ÜCRETLERİNİ ÖDEMEYE BAŞLAYACAĞIZ'
- Tüm bunların yanında yılbaşından itibaren, sosyal yardım alan her ailemizin Başkent Kartıyla günlük birer ekmek ve aylık birer kilo et alabilmeleri için hazırlıklarımızın sürdürüyoruz. Yılbaşından itibaren, 20 bin civarında evladımızın da servis ücretlerini ödemeye başlayacağız. Hiçbir çocuğumuz yatağa aç girmesin, kimse aç ve açıkta kalmasın diye hazırladığımız Kara Kış Destek Paketimiz ile çetin ayları birlikte aşacağız, güneşli günlere hep birlikte ulaşacağız.
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