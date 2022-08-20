Akraba iki aile arasında silahlı kavga: 3 yaralı
Bursa’da, aralarında daha önceden husumet bulunan akraba iki aile arasında taşlı, sopalı, silahlı kavgada 3 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Merkez Osmangazi ilçesi, Emek Adnan Menderes Mahallesi’nde, 19 Ağustos Cumartesi saat 21.00 sıralarında Turgut Özal Caddesi üzerinde karşılaşan ve iddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan akraba iki aile arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
SİLAHLA ATEŞ AÇTI
Taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada bir kişi belinden çıkardığı tabanca ile husumetlilerinin üzerine sokak ortasında kurşun yağdırdı. Henüz kimliği belirlenemeyen şüphelinin tabanca ile vurduğu Y.Y., H.A. ve M.Y. kanlar içinde yere yığıldı.
Yaralı 3 kişi çevredekiler tarafından özel araçla Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırılırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
ŞÜPHELİLER ARANIYOR
Silah sesleri nedeniyle mahallede korku dolu anlar yaşanırken, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olay yerinde detaylı incelemede bulundu.
Polis ekipleri, olayla ilgili 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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