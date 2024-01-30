Boşanma tartışması silahlı kavgaya döndü: Yaralılar var

Yayınlanma: 30.01.2024 - 08:42

Güncelleme: 30.01.2024 - 08:42

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Almaşar Mahallesi'nde akşam saatlerinde yaşanan kavgada kan aktı.

İddiaya göre, Gaziantep’te oturan ve aynı zamanda kuzen olan Gül Korkmaz, evli olduğu Oktay Korkmaz’la boşanma meselesi yüzünden tartışarak Birecik’teki baba evine gitti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Bunun üzerine Oktay Korkmaz, yakınlarıyla birlikte kayınpederi ve aynı zamanda amcası olan Ayhan Korkmaz’ın evine gitti. Bir süre evde görüşen tarafların arasında çıkan tartışma büyüyerek taş, sopa ve tüfeklerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Çiğdem ve Gül Korkmaz tüfekten çıkan saçmalarla Ömer, Feyyaz ve Müslüm Korkmaz da taş ve sopa darbesiyle yaralandı.

Kavga ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavisine başlandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.