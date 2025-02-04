Akrabalar arasında et-süt ticareti kavgası: 1 yaralı, 5 gözaltı

Kırıkkale’de akrabalar arasında çıkan et-süt ticareti kavgasında bir kişi tabancayla bacağından yaralandı. Olayda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Akrabalar arasında et-süt ticareti kavgası: 1 yaralı, 5 gözaltı
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İHA
Yayınlanma: 04.02.2025 - 17:41

Olay, Gürler Mahallesi 684. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hayvancılıkla uğraşan iki akraba arasında et-süt ticareti nedeniyle sokakta tartışma çıktı.

O anlar, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu A.Ö. (34) husumetlisi S.A.’yı (32) tabancayla vurarak sol bacağından yaraladı.

Bacağına 3 kurşun isabet eden S.A., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından kayıplara karışan şüpheli A.Ö. (34) ile kavgada olduğu tespit edilen M.Ö. (24) M.Ö. (32) C.Ö. (65) ve Y.Ö. (27) Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda kısa sürede yakalandı.

Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.


Etiketler: #Kırıkkale #kavga #tabanca

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