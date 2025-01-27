Oyuncak tabanca ile ateş edip panik yaşattılar: Maskeli şüpheliler gözaltına alındı

Antalya'nın Serik ilçesinde motosiklet üzerinde maskeli iki genç, gerçek silah sesi çıkaran oyuncak tabancalarla ateş edip çevredekilere korku dolu anlar yaşattı.

Oyuncak tabanca ile ateş edip panik yaşattılar: Maskeli şüpheliler gözaltına alındı
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DHA
Yayınlanma: 27.01.2025 - 00:38

Serik ilçesi Merkez Mahallesi Salı Pazarı civarında akşam saatlerinde motosiklet üzerinde, yüzlerinde maske bulunan iki gençten arkada oturan, seyir halindeyken iki elindeki iki tabancayla, yol güzergahındaki sürücü ve vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

Diğer motosiklet üzerindeki arkadaşları cep telefonuyla o anları kaydederken, maskeli gencin ellerindeki silahı vatandaşlara doğrultması korku dolu anlara neden oldu.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen emniyet güçleri, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Gençlerden maskeli olan S.K (18) ile G.A (18) ifadelerinde tabancaların gerçek olmadığını, gerçek silah sesi çıkaran oyuncak silah olduğunu ifade etti.

Maskeli 2 şüpheli ile o anları videoya çeken Y.Y (19) ve M.Ç (17) hakkında halk arasında korku ve panik yaratarak tehdit etmek suçundan adli işlem başlatıldı. 


Etiketler: #gözaltı #genç #tabanca

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