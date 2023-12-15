Tartışma bıçaklı kavgaya döndü... 1 kişi ağır yaralandı!

Yayınlanma: 15.12.2023 - 14:16

Güncelleme: 15.12.2023 - 14:19

Afyonkarahisar'da Nazmi Saatçi Mahallesi'nde S.G. ile S.S. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.G., bıçakla S.S.'yi yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan S.G.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.