Tartışma bıçaklı kavgaya döndü... 1 kişi ağır yaralandı!
Afyonkarahisar'da iki kişi arasında başlayan tartışma, bıçaklı kavgaya döndü. Olayda yaralanan kişinin hayati tehlikesinin sürdüğü aktarıldı.
Afyonkarahisar'da Nazmi Saatçi Mahallesi'nde S.G. ile S.S. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.G., bıçakla S.S.'yi yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan S.G.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP adayları tek tek açıkladı!
- Erdoğan’ın yanındaki büyükelçinin sırrı
- İşte kulislerde konuşulan o liste...
- ‘Seni başkan seçtirtmeyeceğiz’
- Cumhur'da Hamza Dağ öne çıktı
- Kar yağışı geliyor!
- Faruk Koca ve Ankaragücü'nün cezası belli oldu!
- Özlem Zengin'e 'başsağlığı' tepkisi
- ‘Allah’ın gazabı’
- Fenerbahçe evinde turu rahat geçti...